Пять способов заставить малыша пошевелиться в животе

1. Разбудите тирана вашего мочевого пузыря, выпив стакан холодной воды. Вы можете также приложить кусочек льда к животу на пару секунд, и ваш малыш немедленно попытается увернуться от того места, к которому вы притронулись льдинкой, передает Marketium.ru.

2. Наверняка вы замечали, что врач немного надавливает или трясет ваш животик при помощи насадки УЗИ. Вы можете попробовать сделать то же самое. Легонько прикоснитесь к животу, пощекочите его, и вы заметите, как малыш меняет позу.

3. Употребление фруктов, орехов, йогурта и натурального сока увеличит содержание сахара в вашей крови. В результате ребенок будет двигаться активней.

4. Пока вы заняты своими повседневными делами, ваш малыш сладко спит внутри вас. Но наверняка вы замечали, что стоит вам прилечь, и он сразу же становится активным. Сделайте перерыв и прилягте на полчасика, и вскоре вы заметите, как ваш малыш оживился.

5. Говорите со своим животиком, включайте ему свои любимые песни или пойте сами. Не стоит, однако, включать музыку слишком громко, так как слух вашего малыша только развивается.

Эти способы безопасны и могут здорово повеселить мам. Чтобы узнать, как часто на данном этапе должен двигаться ваш малыш, проконсультируйтесь со своим врачом.