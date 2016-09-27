Почему Кейт Миддлтон не одевает детей в дорогую одежду известных брендов

На самом деле, ответ кроется в самой линии воспитания, избранной Кейт и поддерживаемой августейшей семьей. Во-первых, Кейт — аристократка. По мужу. Но все-таки. А аристократы — это не поп-звезды, и дешевый пиар для них оскорбителен. Что надел, куда пошел — история не про них, пишет Marketium.ru.

Более того, герцогиня Кембриджская допускает то, чтобы ее дети появлялись по нескольку раз перед фотокамерами в одной и той же одежде. Не считает это чем-то зазорным или постыдным.

Консерватизм и демократичность. Если вспомнить выходы самой Кейт, то нередко ее наряды куплены в простых британских магазинах типа Zara или Topshop. И дети — не исключение. Они еще успеют покрасоваться в дорогих костюмах и платьях от кутюр.

Еще одна причина — традиции. На крещение сестренки маленький Георг появился в костюмчике, похожем на тот, что носил когда-то принц Уильям. Ну разве это не очаровательно? Да и британские подданные любят свою герцогиню за простоту и близость к народу. Как ни крути, а приятно понимать, что будущий принц и твой сын носят одинаковые рубашки.

Аристократичность — не в брендах, а в изысканной скромности. Так считает Кейт, и с ее мнением трудно не согласиться. А заодно не будет лишний раз подниматься шумиха в желтой прессе по поводу того или иного платьица Шарлотты и его стоимости. Лично я восхищаюсь мудростью этой женщины!