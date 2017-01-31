Пять вещей, которые разрушат ваши отношения

1. Ожидания, как вас должны любить

Это естественное человеческое желание — быть любимым. Но когда желание превращается в ожидание, это часто приводит к разочарованию и требовательности.

Но правда в том, что никто не может любить вас так, как вы хотите, потому что никто не может быть вами. Каждый любит другого так, как сам понимает любовь. Потому ваш партнер любит вас максимально так, как знает, пишет Greatpicture.ru.

Когда у вас свои ожидания, как вас нужно любить, и вас раздражает, что он не понимает этого, вы предполагаете, что он должен смотреть на все вашими глазами. Но это нереалистично. В результате недовольны ни вы, ни он.

2. Позволять прошлому опыту формировать ваши представления о любви

У каждого свой жизненный и любовный опыт. У всех разные родители, детство, воспитание, а соответственно и представления о том, какими должны быть отношения.

Но на определенном этапе важно найти золотую середину. При этом должно быть желание принять точку зрения другого человека. Когда мы продолжаем стоять на своем, отношения не будут развиваться.

3. Когда для вас быть правой важнее, чем быть счастливой

Одна из самых больших проблем в отношениях, которая провоцирует постоянную борьбу за власть в доме, недоверие и конфликты. Это негативно влияет на общение и взаимодействие в семье.

Если вам важнее всего быть правой, тогда ваш партнер будет чувствовать себя неважным, нелюбимым и недооцененным.

Отношения работают тогда, когда оба человека сосредоточены на отношениях, а не на себе. Вы должны увидеть ценность взглядов вашего партнера и считаться с ними. так вы лучше станете его понимать.

Это покажет партнеру, что он вам не безразличен, и что вам ценны ваши отношения с ним.

4. Замалчивание важных вопросов

Многие просто игнорируют проблемные вопросы в отношениях из-за ежедневной спешки, детей, домашних хлопот. В результате у партнеров не остается времени и сил обсудить то, что действительно важно для них самих.

А может кто-то просто боится ссор и избегает конфликтов. Но откладывание таких разговоров в долгий ящик только усугубляет проблему. Она остается нерешенной, при этом отношения становятся натянутыми, с мелкими ссорами и недоверием.

5. Ставить потребности детей на первое место

Статистика показывает, что вторые браки в два раза чаще заканчиваются разводом, если в семье есть дети от первого брака.

Конечно, это сложно — найти правильный баланс, чтобы и ребенок не чувствовал себя обделенным в семье с новым родителем, и новый партнер не был обделен вниманием. Но в этой ситуации важно не забывать думать и о себе.