Продукты, которые категорически противопоказаны при целлюлите

Самое неприятное в целлюлите то, что появляется он довольно легко, а вот избавиться от него бывает ой как трудно!

Факторы появления

генетика;

гормональный фон;

неправильное питание;

курение.

Самый эффективный способ контроля целлюлита - пересмотреть свой рацион. Главными возбудителями “апельсиновой корки” считаются простые углеводы, жирная пища, избыточное потребление соли и малое количество или полное отсутствие клетчатки в рационе, пишет Marketium.ru.

По сути целлюлит - это отложение жира прямо под кожей. Жир, в отличие от мышц, весь пузырчатый и неравномерный, поэтому на коже и появляются те самые бугры и ямки. Так что работать придется в двух направлениях: с одной стороны, терять вес, а с другой, расщеплять подкожный жир.

Чтобы успешно побороть целлюлит, надо уменьшить потребление сладостей и сахара. Если не исключить, то хотя бы уменьшить. Покупать полуфабрикаты как можно реже и разбавить свой рацион овощами (читай — клетчатка).

Если вы просто измените приоритеты в еде, начав отдавать предпочтение рыбе и курице, овощам и фруктам, орехам и ягодам, а красное мясо будет редким гостем на столе, то долго результатов ждать не придется.

Желательно урезать и соль. Чем больше вы солите пищу, тем больше съедаете и тем больше воды задерживается в организме, отчего тягостное впечатление от целлюлита только усиливается.

Доказано, что привычка закрепляется в течение 21 дня. Поэтому самая сильная дисциплина нужна именно в этот отрезок времени. Не надо с завтрашнего дня переходить на воду и зеленые смузи. Это не поможет. Прислушайтесь к себе и своему телу. Спросите, чего оно хочет? Очень часто нашими желаниями манипулирует мозг, требуя, скажем, чипсов, а организму при этом остро не хватает пары кусочков свежей репы или стакана сока.