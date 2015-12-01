Финский материнский пакет набирает популярность в Америке

Бэби-бокс, идея которого заимствована в Финляндии, можно приобрести в 20 американских штатах, пишет издание Insider. В Финляндии картонную коробку с детской одеждой, предметами личной гигиены и другими принадлежностями получает каждая новоиспеченная мать. Еще 75 лет назад эту коробку еще использовали вместо колыбели, пишет Fontanka.fi.

Сейчас материнский пакет набирает популярность в США. Фирма из Калифорнии продает бэби-боксы, аналогичные тем, что получают финские матери. Помимо этого, компания организует для беременных консультации и курсы. При прохождении полной "образовательной" программы заветную коробку можно получить бесплатно.

Компания заключила договоры с больницами, государственными учреждениями и общественными организациями в 20 штатах, чтобы обеспечивать семьи полезным набором бесплатно. Так, бесплатно материнский пакет выдают в Сан-Франциско, Филадельфии, Миннеаполисе.

Планируется, что к концу 2016-го такая коробка будет примерно у 1 млн американских семей, еще через год - у 5 млн. Теперь главная цель производителя - продвинуть программу на федеральном уровне.

А пока стоимость материнского пакета, в зависимости от содержимого, составляет от 70 до 225 долларов.

В Финляндии коробку с самыми полезными вещами для новорожденного и мамы нужно заказать не менее чем за два месяца до предполагаемых родов. Материнский пакет является бесплатной, гарантированной законом, государственной социальной помощью семьям. Вместо него семья может взять деньги – 140 евро, но, несмотря на это, большинство семей по-прежнему предпочитают материнский набор денежной сумме. Каждый год содержимое коробки и дизайн меняются. Финский материнский пакет стал очень популярен в Великобритании после того, как Kela вручила его принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон перед рождением их ребенка.

Коробка с детской одеждой и средствами по уходу за ребенком имеет в Финляндии почти 80-летнюю историю. Впервые материнские пакеты раздали малоимущим семьям в 1938 году. В них вошли одеяло, простыни и пеленки. С 1949 получить такой набор могут все женщины на сроке не менее 154 дней беременности.