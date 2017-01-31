Галерея: ностальгия по восьмидесятым от Jean Paul Gaultier

Готье показывает свое звездное десятилетие глазами хиппарей из предшествующей декады - чуть повзрослев и, они сменили Вудстоскую музыкальную ярмарку на техно-рейв, но вареный деним и джеллабы в новой, кислотной, палитре по-прежнему сдабривают трогательным венком из подсолнухов и соломенной шляпой, химическую завивку чередуют по ностальгии с деревенскими косами и все так же отплясывают босиком, пишет Сплетник.

В новой коллекции не обошлось и без фирменных для Jean Paul Gaultier брючных костюмов плоску, цветной кожи, шнурованных корсетов с конусообразными чашечками, силуэтов power-shoulders, цветных колгот и ярких теней для век в тон - цвета фуксии, синий электрик и неонового оранжевого.