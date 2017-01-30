Смотрите: лесная сказка от Dior

Впрочем, мнения на этот счет расходятся: одни назвали Марию Грацию первооткрывателем новой страницы в истории дома, другие же узрели в новом Dior ее рук второй Valentino. Нельзя не отметить, что вторая точка зрения вполне обоснованна. Можно сказать, что вот уже третья по счету коллекция нового творческого лидера Dior 50 на 50 складывается из ее наработок в Valentino и наследия Dior. Именно так дизайнер смогла удовлетворить критиков, которые ждали ее дебют с большой надеждой, обвиняя ее предшественника Рафа Симонса в чрезмерной холодности и сдержанности и возлагая на Марию Грацию задачу придать образу Miss Dior нежного мягкого шарма, пишет Сплетник.

Решение этой задачи дизайнер в который раз начинает с обращения к архивам, представляя собственную интерпретацию new look. Составив первую часть кутюрной линейки под названием "Сон в летнюю ночь" из вариаций на тему классического силуэта, она превращает жакет bar с покатыми плечами, узкой талией, аккуратной баской и подчеркнутым бюстом то в стеганую куртку, то в мундир с двумя рядами круглых блестящих пуговиц, снабжает его то капюшоном, то второй баской, то воротником-стойкой. Пышную юбку-солнце трансформирует в кюлоты, плиссирует, укорачивает и удлиняет и, наконец, лишает чрезмерной пышности, старомодной и нафталиновой по меркам сегодняшнего дня.

На фирменные силуэты Dior дизайнер накладывает вторую тему — более ожидаемую на подиуме Valentino: тему сказочного леса, куда хозяйка шоу пригласила всех своих гостей. Их дизайнер провела через специально выстроенный по случаю в Музее Родена садовый лабиринт прямиком в зеленую чащу, где обитают ее героини — экзотические цветы, птицы и бабочки. Чем дальше в лес, тем пышнее их оперение, ярче цветочные капоры и бутоны на подолах многослойных платьев, тянущихся по мягкому изумрудному мху.