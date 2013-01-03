Гороскоп cоветского кино. А какая вы героиня по знаку Зодиака?

Овен — Тося, «Девчата»

Если с виду барышня-Овен кажется этакой девчонкой с соседнего двора, не спешите с выводами. Чем старше она становится, тем укрепляется ее темперамент. За словом в карман не полезет, как говорится, а вот бревном замахнуться — пожалуйста! Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Барышня-Овен искренне расстраивается, когда осознает, что в нашем обществе царит патриархат. “Это лишь пока!” — надеется она и хитро потирает руки, пишет pure-t.ru.

Телец — Зиночка, «Иван Васильевич меняет профессию»

Барышня-Телец — самая-самая во всем. Она известна в узких (и не очень) кругах. У нее самые красивые наряды и, конечно же, самые яркие мужчины. Но замуж почему-то Зиночки выходят за простых пареньков вроде Шурика, цель которых — когда-нибудь спасти мир. Но, правда, Тельцы такие лишь до поры до времени. В определенный момент будто что-то резко меняется, и Зиночка становится заботливой женой и любимой матерью. Но без скандалов и нарядов, конечно, никуда.

Близнецы — Алена, «Чародеи»

Близнецы — ведьмы с самого рождения. Они и заколдовать, если надо, могут, и проклятие послать. Лишь изредка барышни-Близнецы превращаются в ангелов, но это ненадолго. В целом, они расчетливы, холодны и дерзки. Но когда надо, могут спрятать коготки, так уж и быть!

Рак — Марта, «Тот самый Мюнхгаузен»

Барышня-Рак как никто умеет любить. И делает это самоотверженно, забывая о себе. Ее возлюбленный часто совсем этого недостоин. Он любит только себя и думает только о себе. Но Марте, в общем-то, это нисколечко не мешает. Разлюбить она может лишь тогда, когда ее любимый кардинально поменяется. Она расценит это как ужасное предательство и уйдет от своего барона навсегда. А барон, скорее всего, еще долго будет кусать себе локти. Где он найдет такую вторую Марту?

Лев — Анастасия, «Гардемарины, вперед!»

Львицы — уникальные женщины. Стоит им лишь взглянуть на гардемарина из-под пушистых ресниц, как он готов скакать за ней в тридевятое государство. Он будет рисковать всем, но обязательно найдет свою Львицу, чтобы сказать три заветных слова, и… обнаружит его с другим. Есть в Львицах какая-то таинственная магия, которую никак не могут разгадать другие женщины.

Дева — Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»

Чего греха таить, Дева — это мымра. Ее уважают, ее боятся, ее слушают. У нее острый язычок, и она всех может поставить на место. Дева искренне считает, что нельзя разбрасываться чувствами. Она копит их в себе годами, пока кто-нибудь не нажмет на спусковой крючок. И тогда решится судьба Девы. В браке она немного успокаивается, лишь изредка проявляя свою авторитарную сущность.

Весы — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Барышня-Весы нравится всем. Она и умная, и красивая, и милая, и вообще самая-самая. На нее хотят походить другие девушки, а молодые люди мечтают сходить с ней на свидание. Но Весам и так хорошо, зачем ей какой-то мужчина? В итоге какой-нибудь “горец” не выдерживает и крадет невесту. Не смейте так делать! Весы не только озлобятся, но и попытаются вам отомстить. Если действительно хотите завоевать эту девушку, не спешите, и у вас все получится.

Скорпион — Миледи, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Скорпион — уникальная женщина. В ней заложен невероятный магнетизм, который привлекает как женщин, так мужчин. С барышней-Скорпионом может быть опасно, она и выстрелить в ногу может, если вы ей не понравитесь. Несмотря на некую грубость, мужчины к ней тянутся. Боятся, но слетаются, как мухи на мед.

Стрелец — Шурочка, «Гусарская баллада»

Барышня-Стрелец — настоящая бунтарка. Она и в мужчину, если надо, переоденется, и на войну сходит. Но все это исключительно ради любви. Жаль, не все мужчины это понимают. Если кто-то пытается усомниться в ее способностях, то она обижается. Очень сильно! А стрелять она, как вы знаете, не боится и всегда попадает в цель. Так что не злите Стрельцов.

Козерог — Катя, «Москва слезам не верит»

Барышня-Козерог, если захочет, свернет горы. В карьере она добивается своего, причем очень легко. Остальные только удивляются, как матери-одиночке, ютящейся в общежитии, это удалось? А вот в любви Козерогам везет средне. Почему-то их неведомой силой тянет ко всяким Гогам, которые доставляют массу хлопот.

Водолей — Принцесса, «Обыкновенное чудо»

Если вы думаете, что Водолеи сами не знают, чего хотят, вы ошибаетесь. Все они знают. Да, Министр-Администратор, самый умный и красивый, им не по душе. А вот Медведь… Водолея так и тянет к таким загадочным личностям. Надо, чтобы все было как можно драматичнее, иначе скучно жить — и точка.

Рыбы — Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Рыбам завидуют все. Еще бы! По какой-то неведомой причине им попадаются самые лучшие мужчины. Но любить Рыбку надо правильно, так, чтобы ей не было скучно. Иначе она закатит целую истерику на публике и устроит вам отменный спектакль.