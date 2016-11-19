Узнай о характере мужчины по его… Учения Древнего Китая!

Искусство чтения по ногам берет свое начало в Древнем Китае и до сих пор практикуется. На стопах имеется множество рефлекторных зон, связанных с внутренними органами. Они могут рассказать не только о здоровье человека, но и о характере и умении строить отношения с противоположным полом.

Особого внимания заслуживают пальцы ног, пишет портал «Так Просто!» .

Большой палец

Если большой палец намного длиннее, чем остальные пальцы ног, то перед тобой умный мужчина, который к тому же обладает творческими способностями. У него обо всём есть свое мнение, он нестандартно решает проблемы и крайне редко лезет за словом в карман. Его слабая сторона — это проблема с концентрацией на чем-то одном. И да, он не строит планы на далекое будущее.

Если большой палец невелик, то такой тип не пытается решать проблемы в гордом одиночестве и виртуозно умеет распределять обязанности. Он обаятелен и частенько пользуется этим качеством, чтобы заставить других проникнуться его идеями.

Второй палец

Чем длиннее этот палец, тем больше у мужчины лидерских качеств. Он динамичен, изобретателен и очень любит риск. Он ставит цели и достигает их любыми способами. Очень властный и в семье занимает позицию лидера.

Если второй палец меньше большого, то это вовсе не означает, что человек мягкотелый. Он просто умеет выжидать, ценит гармонию и предпочтет посидеть в тени, пока обстоятельства сами не уничтожат его врага, вместо того чтобы активно мстить.

Третий палец

С этим пальцем ассоциируют энергию и силу воли. Если он длиннее остальных, то перед тобой невероятно динамичный, находчивый и предприимчивый тип, незаменимый сотрудник. Чем длиннее третий палец, тем больше желание мужчины сделать карьеру. Среди обладателей длинных средних пальцев очень много перфекционистов, трудоголиков, склонных жить на работе, забывая о любви и семье.

Если третий палец очень короткий, то перед тобой любитель удовольствий, гурман и тунеядец, который очень не любит напрягаться. Если ты обвинишь его в лени, то в ответ услышишь изречение о том, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на разные заботы.

Четвертый палец

Если у мужчины длинный четвертый палец, то для него родственники всегда будут на первом месте. Перед тобой превосходный слушатель и человек, который чудесно находит общий язык с детьми. У него добрая, ранимая душа.

Если же этот палец искривлен, то зачастую его обладатель привык тащить груз ответственности в одиночестве. Короткий четвертый палец означает, что у мужчины есть иные приоритеты, нежели семья и отношения внутри нее.

Мизинец

Чем короче мизинец, тем меньше желания взять на себя ответственность демонстрирует его обладатель. У этого мужчины обширный круг знакомых, с ним всегда весело, но в душе он ребенок и предпочитает думать только о себе. Скорее всего, он навсегда останется маминым сыночком.

Поберегись, если твой мужчина может шевелить мизинцем на ноге отдельно от других пальцев, поскольку он абсолютно незнаком с такими понятиями, как обязательства, интересы других людей и совместный бюджет. Жизнь с ним очень непредсказуема.

Гармония пальцев

Если пальцы на ногах выглядят гармонично и каждый палец чуть короче предыдущего, то перед тобой точный, практичный мужчина, который не склонен бросать начатое дело на полпути. Он хороший друг и верный товарищ. Но иногда бывает придирчив сверх меры.

Вот так можно дать характеристику мужчине, глядя на его пальцы ног. Не стоит принимать данную методику близко к сердцу, ведь каждое учение имеет субъективное значение. Все люди разные, и на их личность влияет очень много факторов.

Мы желаем, чтобы рядом с тобой был сильный и надежный мужчина, а если он у тебя уже есть, то желаем счастья в совместной жизни!