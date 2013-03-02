Среда, 1. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Прочтите это, если хотите вернуться к бывшему

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Люди расстаются. Это правда жизни. Но бывшие – как тараканы, всегда возвращаются. Всегда. Спустя три месяца, три недели или три года, где-то, как-то тебе приходит простое сообщение «Привет». И ты всегда знаешь, что это значит, не так ли?

Сойтись снова - не всегда плохая идея. Иногда это удивительно хорошо, лучше, чем было. Но прежде чем он расскажет тебе, почему вы должны быть вместе, задай себе один вопрос: ты уверена?

Ты уверена, что хочешь пройти через это снова?

Был ли ваш секс достаточно хорош и достаточно част, чтобы ты забыла все то плохое, что он делал? Даже не обязательно плохое, а то, что тебя раздражало: например, как он срезал ногти прямо на обеденный стол и забывал их убирать оттуда. Или как он постоянно обещал что-то сделать и не делал. И так далее, и тому подобное, пишет Cluber.com.ua.

Не забывай главного: он стал твоим бывшим по какой-то причине. Так что сначала подумай, а вы вообще можете быть друзьями? Если нет, то в чем смысл чего-то большего?

Разве это не ирония судьбы, что бывшие объявляются тогда, когда вы уже встретили кого-то нового, но еще не определились насчет него? И теперь готовы ли вы пожертвовать потенциально новыми отношениями ради тех, о которых вы уже все знаете?

Неважно, кто был виноват в вашем расставании, вы оба должны договориться, что не будете вспоминать прошлое. Начните все сначала. Не должно быть слов вроде: «Вот почему я тебя бросила в прошлый раз!» и т.д. Напоминания о прошлом только сделают вам еще больнее.

Подумайте о том, как сильно вы изменились с тех пор, как расстались. Кто вы теперь? Кто он теперь? Да, люди не меняются, не меняются кардинально, но иногда вы встречаете человека через какое-то время и понимаете, что это уже не тот человек, которого вы знали.

Если причиной вашего расставания была измена, то нужно сто раз подумать, прежде чем давать человеку второй шанс. Не факт, что этот раз не закончится так же.

Если вы все же решили попробовать сойтись, не усложняйте все. Не анализируйте чрезмерно каждый его поступок. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Всегда помните, чего вы хотите, чтобы снова не остаться с разбитым сердцем.

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