Вот какой каблук ортопеды считают самым опасным для ног

Но есть туфли, которые причиняют особый вред…

Это — шпильки. Правда, не все, а только дешевые. Каблук у таких туфель слишком тонкий, и база поддерживает ногу слишком слабо, подвергая пятку чрезмерному напряжению. В такой обуви недолго и вывихнуть лодыжку, и артрит заработать. Причем старости лет ждать не придется, пишет Marketium.ru.

Поэтому, если вы не можете позволить себе обувь с удобной ортопедической колодкой (оригинальные “лабутены” в этом плане практически безопасны), выбирайте каблук пошире. Нога в любом случае будет приподнята, а ходить будет удобно.