Кофе и чай оказались неожиданной причиной набора веса

Любителям чая с молоком и сахаром приходится потреблять на 43 калории больше, чем любителям чая без добавок (85% калорий - сахар), говорит исследование Университета Иллинойса. Конечно, молоко дает кальций, который однозначно полезен, но в добавляемом в напитки объеме (22 миллиграмма в день в среднем) его очень мало.

Специалисты также призывают воздерживаться от сезонных предложений в кафе из разряда "пряный карамельный капучино". В таких напитках больше сахара, чем в шоколадном батончике. К примеру, кофе с молоком, сиропом и разными добавками может содержать почти 500 калорий на порцию.