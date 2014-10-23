Среда, 1. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Кофе и чай оказались неожиданной причиной набора веса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Многие ежедневно пьют кофе и чай с сахаром, даже не подозревая, сколько калорий это вносит в их рацион. Как отмечает The Sun, некоторые также добавляют в напитки сливки и разные сиропы для аромата. Для сравнения: люди, пьющие просто черный кофе, потребляют примерно на 69 калорий меньше, чем люди, добавляющие подсластители (сиропы), молоко или сливки. 60% калорий - это чистый сахар. Остальное приходится на жир.

Любителям чая с молоком и сахаром приходится потреблять на 43 калории больше, чем любителям чая без добавок (85% калорий - сахар), говорит исследование Университета Иллинойса. Конечно, молоко дает кальций, который однозначно полезен, но в добавляемом в напитки объеме (22 миллиграмма в день в среднем) его очень мало.

Специалисты также призывают воздерживаться от сезонных предложений в кафе из разряда "пряный карамельный капучино". В таких напитках больше сахара, чем в шоколадном батончике. К примеру, кофе с молоком, сиропом и разными добавками может содержать почти 500 калорий на порцию.

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