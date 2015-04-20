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При досмотре в немецком аэропорту женщину заставили сцеживать молоко

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Гиятхири Бос, гражданка Сингапура, собиралась лететь из Франкфурта в Париж, но ее багаж вызвал подозрение у сотрудников аэропорта, сообщил ВВС 31 января. Женщина взяла в ручную кладь молокоотсос (устройство для сцеживания молока у кормящих матерей), и сотрудников это смутило, поскольку путешествовала она без ребенка.

У них была скептическая интонация. «Вы кормите грудью? А где тогда ваш ребенок? Он в Сингапуре?».

К 33-летней Гиятхири вызвали сотрудника полиции, которая провела ее в отдельную комнату для досмотра. По словам Бос, женщина-полицейский не верила, что у нее лактация, и попросила доказать это.

«Она попросила меня поднять блузку и показать грудь. Она хотела, чтобы я вручную сцедила немного молока. Я была шокирована. Я просто выполняла процедуру. И еще я была совсем одна и не знала, что случится со мной, если они захотят создать мне проблемы».

После того как мать двоих детей выполнила процедуру, охранники еще раз осмотрели ее молокоотсос и только тогда Гиятхири смогла пройти на свой рейс.

«Только когда я вышла из комнаты, до меня начало доходить, что именно произошло. Я заплакала. Я была ужасно расстроена».

Представитель полиции в аэропорту Франкфурта заявил ВВС, что дополнительный досмотр пассажира проводят, если подозревают, что он может перевозить взрывчатку.

Кормление грудью в общественных местах является одной из самых спорных и обсуждаемых тем. Так, публикация фотографии кормящей женщины в метро в Китае с провокационной подписью вызвала возмущение тысяч людей.

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