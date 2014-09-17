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Восемь продуктов, которые помогут сбросить лишнее

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Каждый человек, который хоть раз в жизни сидел на диете, знает нехитрую истину: если хочешь похудеть, нужно правильно питаться. От некоторых продуктов вес стремительно увеличивается, но есть и те, что способствуют похудению.

Если вы твердо намерены избавиться от лишних килограммов, то AdMe.ru собрали этот список для вас. Но помните: все хорошо в меру.

Тунец

Энергетическая ценность (100 г): 184 ккал

В тунце совсем мало жира, зато много белка и почти все аминокислоты, которые нужны для активной жизни. Благодаря низкому содержанию углеводов тунец способствует быстрому похудению (чем больше простых углеводов, тем больше жиров откладывается на нашем теле). Периодические разгрузочные дни с включением в меню рыбы могут улучшить обмен веществ.

Грейпфрут

Энергетическая ценность (100 г): 42 ккал

Грейпфрут содержит особое вещество — нарингин, которое дает плоду горький привкус и ускоряет обмен веществ, что приводит к потере веса.

Шампиньоны

Энергетическая ценность (100 г): 27,4 ккал

Количество аминокислот в грибах, не уступает мясным блюдам, а вот калорийность в несколько раз ниже. Хозяйкам на заметку: отдавайте предпочтение более нежным молодым грибам, шляпкам, а не ножкам (так как в них меньше питательных веществ), а во время приготовления очень мелко режьте.

Свекла

Энергетическая ценность (100 г): 43 ккал

В свекле содержится рекордное количество элемента бетаин. Он окисляет жировую клетку, которая впоследствии истончается, и перестает подпитываться. К тому же бетаин активизирует метаболические процессы в организме, увеличивая скорость обмена веществ. Но и это еще не все. Мало того что свекла способствует снижению веса, так еще и не позволяет в дальнейшем его набрать, блокируя образование жировых клеток.

Авокадо

Энергетическая ценность (100 г): 160 ккал

Авокадо содержит мало углеводов, но обладает высокой энергетической ценностью. Чувство сытости от одного плода просто феноменальное, что в итоге позволяет значительно «сэкономить» на обеде. Оно легко усваивается и богато питательными веществами.

Тыква

Энергетическая ценность (100 г): 26 ккал

В тыкве высокое содержание витамина Т, который способствует ускорению метаболизма и быстрому перевариванию пищи. Обратите особое внимание на тыквенные семечки. Это настоящий кладезь магния и протеинов и отличный союзник для тех, кто борется с бессонницей.

Чернослив

Энергетическая ценность (100 г): 240 ккал

Всего 5 сушеных плодов на 13 % покрывает потребности организма в клетчатке. Чернослив улучшает процесс прохождения еды по пищеварительной системе, что немаловажно при борьбе с лишними килограммами.

Имбирь

Энергетическая ценность (100 г): 80 ккал

Основная ценность имбиря для худеющих — его способность усиливать выработку тепла и ускорять обменные процессы в организме. В нем содержится гингерол, который способствует ускорению пищеварения.

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