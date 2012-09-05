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Осложнения во время родов повышают риск аутизма

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Осложнения во время родов увеличивают риск аутизма у ребенка, как выяснили ученые из Kaiser Permanente в США. Речь идет об асфиксии при деторождении и преэклампсии.

Американские исследователи выяснили, что столкнувшиеся с осложнениями во время родов дети впоследствии чаще становятся жертвами аутизма. Анализ статистики продемонстрировал, что подобного рода осложнения связаны с расстройствами аутистического спектра. Чаще всего аутизм развивается у детей, столкнувшихся с асфиксией (нехватка кислорода во время деторождения) и преэклампсией матери. В последнем случае повышенное артериальное давление беременной является признаком повреждения других органов системы, передает Medikforum.ru.

Также в число осложнений во время родов, увеличивающих риск аутизма, попали преждевременное отделение плаценты от матки, аномальное положение плода и выпадение пуповины. Свои выводы исследователи сделали на основе записей по 594 638 детям, появившимся на свет в больницах Kaiser Permanente в Южной Калифорнии в период с 1991 по 2009 годы. За это время аутизм был диагностирован у 6 255 детей. 37% из них столкнулись с какими-либо осложнениями во время родов.

Исследователи установили, что разного рода осложнения увеличивают вероятность возникновения расстройств аутистического спектра на 10%. Если же дети сталкиваются с осложнениями еще до начала схваток, то риск аутизма вырастает на 22%, а в случае осложнений, как до начала родов, так и во время них, вероятность аутизма увеличивается сразу на 44% по сравнению с детьми, которые появились на свет без всяких осложнений.

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