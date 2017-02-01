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Стартовал проект «Фитмодель Эстония»

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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22 января в Эстонии стартовал  новый проект под названием «Фитмодель Эстония», в процессе этого проекта 20 девушек будут тренироваться с опытными тренерами для подготовки к выступлениям на весенних соревнованиях по культуризму и бодибилдингу. Участницы проекта смогут померяться силами и показать результаты своих тренировок 2 апреля в коктейль-баре Butterfly на финальных соревнованиях.

Проект не будет ориентированным только на фитнес, ведь категория "ФитМодель" во многом схожа с конкурсом красоты, хотя и является официальной категорией в бодибилдинге. От участниц соревнований не требуется большой мышечной массы, скорее  хорошая физическая форма , продуманный и законченный образ, красивая и яркая внешность, а также следования правилам позирования, что делает эту категорию самой приближенной к здоровому образу жизни.

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Спорт должен быть в удовольствие, поэтому дополнительно к тренировкам на неделе участницы проекта будут весело и с пользой проводить вместе каждое воскресенье. В программе запланированы танцевальные тренировки, семинары по питанию, совместный поход в спа, обучение искусству визажа и  причесок, фотосессии, тренинг приготовления здоровой пищи в ресторане Gloria с Дмитрием Демьяновым и многое другое.

Цель проекта – за десять недель дать девушками максимальную подготовку к соревнованиям как физически так и информационно, а также сплотить участниц для достижения единой цели. Ведь тренироваться и достигать целей легче, когда рядом есть надежное плечо и команда!

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Следить за новостями проекта можно на страничке в Facebook, а также в передаче Reporter на канале Kanal2.

Организаторы проекта Юлия Смоли и Кристина Нуут.

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