Фото: стилист Ольга Быкова помогла еще одной женщине найти свой неповторимый образ

Команда профессионалов проекта «До и после. Новая жизнь» в очередной раз помогла женщине полюбить себя и обрести свой неповторимый образ!
/ JP Photography
Читайте, кто работал над героиней и смотрите фото!
Анжелика Чесникова (International Cosmetic Center) - косметолог-эстетист
Яна Эверт - парикмахер-колорист
Кристина Ратман - ногтевой техник
Марина Лиллемяги-Бондаренко - коррекция, покраска бровей, макияж
Павел Боровков – персональный тренер, консультант по питанию
Александра Лисица - укладка волос
Ольга Быкова - главный стилист проекта
Фотограф - JP Photography
Ресторан - Al Bastione
Подарки участнице :
Thalion косметика - от косметического центра Анжелики Чесниковой ( International Cosmetic Center)
Цветы от BloomRoom Tallinn
Макияж для ведущей, укладка - Яна Леонтович ( JanaLeontovitsstuudio , город Нарва),
Мария Комкова ( Mary Beauty , город Таллинн) и Хатидже Аметова ( Jasmiin Ilustudio, город Нарва).
/ JP Photography
/ JP Photography
/ JP Photography