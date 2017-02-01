Фото: стилист Ольга Быкова помогла еще одной женщине найти свой неповторимый образ

Команда профессионалов проекта «До и после. Новая жизнь» в очередной раз помогла женщине полюбить себя и обрести свой неповторимый образ!

/ JP Photography

Читайте, кто работал над героиней и смотрите фото!

Анжелика Чесникова (International Cosmetic Center) - косметолог-эстетист

Яна Эверт - парикмахер-колорист

Кристина Ратман - ногтевой техник

Марина Лиллемяги-Бондаренко - коррекция, покраска бровей, макияж

Павел Боровков – персональный тренер, консультант по питанию

Александра Лисица - укладка волос

Ольга Быкова - главный стилист проекта

Фотограф - JP Photography

Ресторан - Al Bastione

Подарки участнице :

Thalion косметика - от косметического центра Анжелики Чесниковой ( International Cosmetic Center)

Цветы от BloomRoom Tallinn

Макияж для ведущей, укладка - Яна Леонтович ( JanaLeontovitsstuudio , город Нарва),

Мария Комкова ( Mary Beauty , город Таллинн) и Хатидже Аметова ( Jasmiin Ilustudio, город Нарва).

/ JP Photography

/ JP Photography