Читайте, как часто требуется госпитализация при родах на дому: статистика эстонских мам

Поскольку в Эстонии роды на дому легальны, интересно узнать, как часто они проходят не так гладко, как хотелось бы. Президент Объединения акушерок Эстонии Пилле Теэсалу предоставила нам данные статистики.

По данным Объединения акушерок Эстонии, в 2015 году было 28 родов на дому, из которых в двух случаях потребовалась госпитализация: одна до родов, другая – после.

В 2016 году уже было 38 домашних родов, из которых 29 было зарегистрировано акушерками в Харьюмаа и 9 – в Тартумаа. Всего в 2016 году были госпитализированы четыре роженицы: две до родов и две – после.

Подробнее о статистике и ценах родов на дому можно посмотреть ЗДЕСЬ.