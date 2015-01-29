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Уколы ботокса среди 20-летних набирают популярность

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Традиционно уколы ботокса ассоциируются с борьбой против морщин, и чаще всего к ним прибегают люди старше 45 лет. Однако теперь пластические хирурги говорят о необыкновенной популярности ботокса среди поколения двухтысячных. Все более молодые люди являются в клиники красоты для проведения омолаживающих инъекций, что связано с воздействием социальных сетей и культом молодости.

У таких звезд, как Кайли Дженнер или сестер Кардашян десятки миллионов подписчиков в интернете, которые с трепетом воспринимают любые перемены в жизни своих кумиров. И если эти женщины идут в клиники красоты для проведения курса уколов ботокса, то же самое делают и их многочисленные поклонники. Хотя порой сами пластические хирурги не понимают, зачем столь молодым людям нужны омолаживающие инъекции, которые не дадут им ни малейшей пользы, пишет Medikforum.ru.

По данным Американского сообщества эстетических пластических хирургов, в период с 2011 по 2015 годы количество пациентов в возрасте от 19 до 34 лет, обратившихся за уколами ботокса, выросло на 41%. Но зачем молодым людям, не имеющим морщин, нужны подобные инъекции? Как полагают пластические хирурги, это так называемая предупредительная тактика. Многие считают, что если они будут делать эти уколы заранее, то морщины на лице очень долго не появятся.

При этом уже 10% пациентов, обращающихся за данными инъекциями, являются мужчинами. В США эти уколы нельзя проводить людям моложе 18 лет без согласия их родителей, а для всех остальных они вполне доступны. Впрочем, специалисты подчеркивают, что действие уколов ботокса длится всего несколько месяцев, и они никаким образом не защитят от возникновения возрастных морщин, если только не проводить курс четыре раза в год на протяжении всей оставшейся жизни, превратив лицо в безжизненную, застывшую маску.

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