Среда, 1. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Я люблю своего мужа, но не заинтересована в сексе с ним

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Одна из читательниц портала Soulpost призналась, что у нее пропало сексуальное влечение к мужу. Как она решила свою проблему – читайте в ее письме ниже!

«Где-то на 5-м году брака, я поняла, что уже не могу выдержать поцелуя с ним. Я не могу точно определить, когда; эта мысль просто появилась однажды, и я не могла избавиться от нее.

Это было особенно странно, потому что первые несколько лет его поцелуи сводили меня с ума, они были сексуальными и романтичными. Но теперь они казались слюнявыми и холодными.

После осознания этого, мое желание секса сошло на нет. Просто исчезло. Я не знаю, чем это вызвано. Знаю, что с годами он стал быстрым в сексе, предоставляя немного прелюдии, чтобы перейти сразу к делу.

Я стала доставлять ему больше орального удовольствия, чтобы только не целоваться с ним. Особенно я не могла выносить поцелуи с ним, когда мы занимались сексом в миссионерской позиции, поэтому стала отворачиваться от него, практикуя позы, не требующие поворачиваться к нему лицом.

Он не замечал. Это было хуже всего. Тот факт, что он не видит каких-либо изменений в моем поведении, что он просто занимался сексом, как будто все было отлично. Это убило остатки моего стремления к сексу и заставило меня ненавидеть его. Я была в ярости.

Я поняла, что в один прекрасный день он прекратит касаться меня, разве что только для секса. Он больше не перебирает мои волосы, дотрагивается до моей спины или держит меня за руку. По вечерам дома мы сидели далеко друг от друга, смотрели в свои смартфоны, не обращая внимания друг на друга.

Со временем мы занимались сексом все реже и реже. Раз в неделю. Раз в две недели. Раз в месяц… Мы начали борьбу с этим, когда кто-то сказал мне, что мужчины приравнивают секс к любви, и, если вы не занимаетесь сексом с ними, они чувствуют себя нелюбимыми.

Я поняла, обратную сторону этой фразы: мне необходимо чувствовать себя любимой, чтобы заниматься сексом. Наши отношения оказались в ловушке и оба чувствовали, что нами пренебрегают.

Я обратилась к терапии и попросила терапевта рассказать, что случилось со мной, почему мое половое влечение куда-то делось? Что я делаю не так? Мы говорили о том, как женщины ненавидят свое тело, когда его касается время, и о других вещах. Муж сказал своему терапевту, что я жестока и отказываюсь с ним спать. На что оба терапевта порекомендовали нам говорить друг с другом. Они предложили групповые занятия. Мы перестали к ним ходить.

Мы пытались пробовать новое. Купили вибратор. Он привязал меня, я связала его, это помогло, в основном, потому, что занятия сексом включали в себя длительную прелюдию. Это были предварительные ласки, которых я желала, но я не могла убедить его доставлять мне удовольствие во время «обычного» секса.

Он продолжал спрашивать: «Я тебя целую! Я прикасаюсь к тебе! Что значит, у нас нет прелюдии?»

«30 секунд играть с моими сосками ‒ не прелюдия», — отвечала я ему. После этого разговора отношения стали еще хуже.

Затем, неожиданно, у нас был прорыв. Мы путешествовали и оказались в Калифорнии, где марихуана узаконена. Хихикая, как школьники, мы заполучили несколько кексов, приправленных травкой, и направились в отель. По мере того как конопля действовала, мы стали медленно заниматься любовью. Томные поцелуи, прикосновения удары по коже, глубокие поцелуи, ласки, заняли более двух часов.И случилось чудо! Его поцелуи больше не были противны мне. Он стал внимательным и терпеливым со мной, лаская меня и медленно доводя до пика удовольствия.

Я расточала любовь к нему ртом, глазами и пальцами, и мы добрались до неведанных высот.

После этого мы много разговаривали и смеялись, чего между нами не происходило последние несколько лет. Он сломал закрытую дверь. И теперь, даже без марихуаны, у нас снова потрясающий секс. Мы наслаждаемся друг другом, смакуя каждую минуту, проведенную вместе.

А больше всего мне нравится, когда мы целуемся. Часто и вожделенно, держась за руки. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся, вместо того, чтобы взять свои телефоны. Он вернулся. Оказывается, он может вернуться. Какое благословение!»

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвибраторженщинызанятия сексомотношенияшкольники
фэшн
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:26
Я люблю своего мужа, но не заинтересована в сексе с ним
15:48
Трехлетняя девочка побывала в 20 странах мира
15:32
Семь ошибок воспитания, которые мешают детям добиваться успеха
15:19
Уколы ботокса среди 20-летних набирают популярность
14:46
Читайте, как часто требуется госпитализация при родах на дому: статистика эстонских мам
14:28
Фото: стилист Ольга Быкова помогла еще одной женщине найти свой неповторимый образ
14:14
Стартовал проект «Фитмодель Эстония»
13:45
Осложнения во время родов повышают риск аутизма
13:28
Интимные секреты всех женщин знаков Зодиака
13:13
Восемь продуктов, которые помогут сбросить лишнее
12:47
При досмотре в немецком аэропорту женщину заставили сцеживать молоко
12:36
Кофе и чай оказались неожиданной причиной набора веса
12:19
Вот какой каблук ортопеды считают самым опасным для ног
11:43
Прочтите это, если хотите вернуться к бывшему
11:17
Узнай о характере мужчины по его… Учения Древнего Китая!
19:12
Смотрите: лесная сказка от Dior
18:44
Галерея: ностальгия по восьмидесятым от Jean Paul Gaultier
18:18
Финский материнский пакет набирает популярность в Америке
18:10
Вот о чем стоит помнить всем, кто сбривает волосы в области паха!
17:49
Продукты, которые категорически противопоказаны при целлюлите
Все новости
ФэшнЦеликом
Фото: стилист Ольга Быкова помогла еще одной женщине найти свой неповторимый образ

Фото: стилист Ольга Быкова помогла еще одной женщине найти свой неповторимый образ

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Уколы ботокса среди 20-летних набирают популярность

Уколы ботокса среди 20-летних набирают популярность

Стартовал проект «Фитмодель Эстония»

Стартовал проект «Фитмодель Эстония»

Восемь продуктов, которые помогут сбросить лишнее

Восемь продуктов, которые помогут сбросить лишнее

12:36
Кофе и чай оказались неожиданной причиной набора веса
Самые читаемые
Интимные секреты всех женщин знаков Зодиака
Восемь продуктов, которые помогут сбросить лишнее
При досмотре в немецком аэропорту женщину заставили сцеживать молоко
Стартовал проект «Фитмодель Эстония»
Кофе и чай оказались неожиданной причиной набора веса
Топ комментариев
Беременных британок перестанут называть будущими мамами. И вот почему!(5)
Новорожденный помог папе сделать предложение руки и сердца новоиспеченной маме(2)
Вот почему у всех женщин к 30 годам начинают резко расти бедра(1)
Известная модель призналась, что является гермафродитом(1)
14 сообщений, которые стоит отослать тому, с кем не хотите встречаться(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
вниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмакияжмалышмужчинамужчиныотношенияправилопризнакипроблемыпсихологребенокрезультатысексспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем

Папарацци в таллиннском аэропорту: заграничный рейс сестер Сынаялг закончился несчастьем

Фотоновость: Трамп с пакетом Rimi в центре прибалтийской столицы привлек внимание прохожих

Фотоновость: Трамп с пакетом Rimi в центре прибалтийской столицы привлек внимание прохожих

Видео: уфологи нашли на Марсе трехметровый скелет гуманоида

Видео: уфологи нашли на Марсе трехметровый скелет гуманоида

16:29
Миллионер готов отдать свою шикарную квартиру совершенно бесплатно... Но у него есть одно важное условие!
16:11
Видео, в котором ничего не происходит, взорвало YouTube
15:50
Кончаловский о дочке Маше: я ошибался
15:32
Ученые назвали срок, когда Луна упадет на Землю
Rus.Postimees.eeЦеликом
Больница в Силламяэ работает, как магазин: сломал ногу вечером — помощь не получишь

Больница в Силламяэ работает, как магазин: сломал ногу вечером — помощь не получишь

Несчастный случай на заводе: на рабочего упала бетонная балка

Несчастный случай на заводе: на рабочего упала бетонная балка

Двух экс-сотрудников Департамента шоссейных дорог обвиняют во взяточничестве

Двух экс-сотрудников Департамента шоссейных дорог обвиняют во взяточничестве

16:26
Фотоновость: попавшаяся на допинге Йохауг опубликовала противоречивый снимок
16:20
Галерея: погибший в Эстонии солдат через 73 года вернулся домой
16:17
Горуправа Таллинна на интеграцию выделит почти 450 000 евро
16:17
Что, где, почем? Сравниваем цены двухкомнатных квартир в разных районах Таллинна
ВпрокЦеликом
Кассы самообслуживания появятся в каждом втором магазине Maxima

Кассы самообслуживания появятся в каждом втором магазине Maxima

ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга

ЕС решил установить ценовой потолок для роуминга (1)

Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт

Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт

31. янв
Ikea планирует открыть магазин в Таллинне (3)
Погода
Завтра в Эстонии ожидается небольшой мороз

Завтра в Эстонии ожидается небольшой мороз

Финский фотограф покорил СМИ снимками природы под звездным небом

Финский фотограф покорил СМИ снимками природы под звездным небом

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees