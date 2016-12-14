Фото: невероятная трансформация пятой точки всего за три года

В 2012 году у Эбби даже были признаки анорексии и булимии. Личная жизнь не складывалась, у ее отца обнаружили рак, трудности в учебе — все выбивало ее из колеи. Она пыталась хоть как-то контролировать свою жизнь и решила делать это в еде. Девушка сидела на строгих диетах, ела критический минимум — до 1000 калорий в день, в итоге дошла до сыроедения, передает Soulpost.ru.

К счастью, Эбби вовремя поняла, что так может довести себя до могилы, потому пошла на консультацию к профессиональному диетологу. С ее помощью она сбалансировала свое питание, чтобы в достаточном количестве потреблять белки, жиры и углеводы.

Кроме того, канадка изменила свои тренировки. Если раньше она изнуряла себя кардиоупражнениями по 2 часа в день, то теперь сделала их короче и всего два раза неделю, а помимо того начала заниматься вейтлифтингом. И как раз когда она начала силовые упражнения — поднятие тяжестей, — то, чего она всегда боялась, Эбби заметила, как ее тело начало меняться.

Ее талия становилась уже, ягодицы больше — фигура буквально приобретала форму песочных часов. Теперь Эбби занимается всего по часу 4 раза в неделю. Одни день она работает на спину и бицепсы, второй — на плечи и трицепс, и два дня — на нижнюю часть: приседания с весом, восхождение на степ и т.д.

Стоит ли говорить, что ее Инстаграм пользуется большой популярностью, ведь девушка регулярно дает советы по питанию и тренировкам.