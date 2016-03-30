Хитрость, которой пользуются все звезды: выбираем туфли для важного мероприятия

Ты наверняка не обращала внимания на то, что многие звезды прохаживаются по ковровым дорожкам очень медленно. Если присмотреться, то можно заметить, что многие из них обувают туфли на несколько размеров больше, пишет Ofigenno.cc.

Зачем им это? Оказывается, все довольно просто. Дело в том, что звездным красоткам порой приходится часами ходить на каблуках, из-за чего у них опухают ноги. Чтобы предотвратить разного рода конфузы, богатые и знаменитые просто подготавливаются заранее.

А на телеэкране все выглядит практически идеально! Наверняка за безупречной картинкой стоит целая команда профессионалов.