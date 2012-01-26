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Все, что вы хотели знать о сосках, но стеснялся спросить

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Казалось бы, что нового можно узнать о сосках? Они есть у каждого из нас, но никто не придает им особого значения. Мало кто задумывается, зачем человеку та или иная часть тела, а если такие мысли и посещают голову, то до анализа сосков, как правило, не доходит.

Оказывается, эти бугорки на груди скрывают гораздо больше, чем ты думаешь. пишет Ofigenno.cc.

Сначала были соски

Несмотря на то, что у мужчин соски нефункциональны, но они есть у каждого человека. Более того, они формируются на самой ранней стадии развития эмбриона, даже раньше, чем половые органы.

Почему на сосках есть небольшие прыщики?

Не стоит переживать по поводу крошечных белых точек, расположенных на ареоле соска. Это вовсе никакие не прыщики, а железы Монгомери! Они нужны для смазывания ареолы, и благодаря им женщине легче кормить грудью. Ни в коем случае не вздумай их выдавливать, ведь ты можешь занести заражение!

Какой цвет и размер должен быть у сосков?

На самом деле всё сугубо индивидуально. Соски и ареола могут быть любого размера и цвета. Более того, во время беременности пигментация может меняться, поэтому в этот период у женщин нередко темнеют соски!

Эрогенная зона

Научно доказано, что соски являются важнейшей эрогенной зоной для многих женщин. Данные МРТ показали, что во время стимуляции груди активируются те же зоны мозга, что и во время стимуляции клитора и влагалища!

«Соскооргазм» существует!

То же исследование оказало, что некоторые женщины могут испытать оргазм лишь только при стимуляции сосков. Да-да, оргазм по сути происходит у нас в голове, и не важно, какие части тела посылают в мозг нужные импульсы.

Почему на груди растут волосы?

Волосы на сосках — это абсолютно нормальное явление, ведь в ареолах расположены волосяные фоликулы. Они не причиняют никакого вреда. Если же волосы мешают тебе по эстетическим соображениям, аккуратно срежь их маникюрными ножницами. Выщипывание лишь усугубит ситуацию: волосы станут толще и темнее, к тому же есть риск врастания их под кожу или же занесения инфекции. Чтобы достичь долговременный эффект, лучше воспользоваться услугами лазерной депиляции.

Что делать, если волос на соске слишком много?

Всего должно быть в меру. Поэтому, если у тебя излишняя лохматость сосков, а количество волос увеличивается, это может быть признаком повышенной концентрации мужских гормонов. К тому же это может быть признаком некоторых болезней, так что лучше обратиться к врачу.

О чём говорит втянутый сосок?

У большинства женщин соски торчат наружу, но примерно у 10-15 % они могут быть завернуты внутрь. Это происходит из-за того, что молочные протоки несколько короче обычного. Такая особенность ничем не грозит здоровью. Лишь у некоторых женщин с втянутыми сосками могут возникнуть небольшие проблемы с кормлением, но не стоит этого бояться!

Что делать, если соски втянулись внезапно?

Любая внезапная перемена в форме сосков должна тебя насторожить. Особенно, если это сопровождается болью и зудом. Желательно немедля обратиться к врачу-маммологу, ведь такие изменения могут быть симптомами рака молочной железы.

Соски не любят занятий в тренажерном зале

Все дело в том, что кожа на сосках очень нежная, поэтому обычное трение об одежду может их повредить вплоть до кровотечения! Чтобы не провоцировать раздражение, перед тренировкой можно смазать их кремом или вазелином.

Воздержись от пирсинга

Прокалывать соски — крайне нежелательно. Это повышает риск занесения инфекции, мастита, рубцевания. Кроме того при недостаточной стерилизации инструментов всегда есть риск передачи гепатита и СПИДа.

Сколько у человека может быть сосков?

Существуют люди с тремя и даже четырьмя сосками. А рекордсменом по их количеству является мужчина, у которого их целых семь! К счастью, такая аномалия довольно редкая, к тому же у мужчин она встречается в 3 раза чаще, чем у женщин.

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