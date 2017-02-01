Меган Маркл рассказала, как ей удалось завоевать сердце принца Гарри

По словам Меган, во время съемок она просыпается не позднее ‪4:45 утра и сразу же выпивает стакан теплой воды с лимоном. Затем она занимается йогой, после чего завтракает, как правило, овсяной кашей с бананами и сиропом из агавы. На съемочной площадке актриса обедает (салат с курицей или индейкой), а в перерывах между дублями перекусывает яблоками с миндальным маслом и зеленым смузи. Вечером Меган может побаловать себя пастой. Невеста принца Гарри шутит, что всем десертам мира предпочитает хорошее, выдержанное временем красное вино, пишет Сегодня.уа.

Кроме того, Меган Маркл признается, что всегда с удовольствием готовит дома, если выдается свободный вечер. Помимо низкокалорийного соуса для пасты из цуккини в числе ее фирменных блюд также значатся нежнейшие говяжьи стейки. Возможно, именно через желудок 35-летней актрисе и удалось проложить путь к сердцу самого убежденного холостяка Британии.