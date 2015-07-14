Среда, 1. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В какой воде купать ребенка: советы молодым мамам

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Купать ребенка можно в первый же день, как только вы с малышом окажитесь дома после выписки из больницы (если прививка от туберкулеза сделана накануне), или на следующий день (если прививка сделана в день выписки). Желательно делать это в одно и то же время суток - всегда перед кормлением.

Первое купание длится 2-3 минуты, затем его можно подлить до 10-15 минут — пока не остынет вода.

Купать ребенка следует ежедневно. Делать это нужно не только по гигиеническим соображениям, но и для закаливания. Кроме того, водные процедуры очень полезны для нервной системы ребенка.

После заживления пупочной ранки вы можете добавлять в воду для купания травы. Однако увлекаться не стоит, для каждого отвара есть свои показания:

    если вас беспокоит сухая кожа у ребенка, добавьте в ванну отвар ромашки,

    если заметили опрелости – налейте отвар череды (подробно о процессе купания в череде).

    если появился диатез – воспользуйтесь слабым отваром лаврового листа.

Купать ребенка в большой ванне можно не раньше, чем он научится хорошо сидеть. Положите на дно ванны нескользящий коврик, и налейте воды по пояс сидящему малышу.

Подготовка к купанию

Ребенка купают в кипяченой воде до тех пор, пока пупочная ранка не заживет (это происходит обычно в возрасте 18-22 дней), поэтому воду необходимо вскипятить заранее, чтобы она постепенно остывала до 38 С.

Помещение, где вы будете купать, должно быть теплым (температура воздуха 22-24 С), без сквозняков, удобным для того, чтобы вы могли подойти к ванночке со всех сторон.

Заранее стоит подготовить одежду, в которую вы будете одевать ребенка после купания.

Кроме того, необходимы: кувшин емкостью 1,5-2 литра для обливания, мягкое полотенце, детское мыло или шампунь, вата, детское масло, присыпка; зеленка и 3% раствор перекиси водорода для обработки пупочной ранки, раствор марганцовки.

Как правильно купать ребенка?

Купать малыша удобней вдвоем. Приготовьте помещение для купания, установите ванночку, налейте в нее воду (температура воды 38-39 С), добавьте несколько капель раствора марганцовки, чтобы вода приобрела бледно-розовый оттенок (не обязательно). Наливать воду в ванночку надо до уровня приблизительно 15 см, чтобы у лежащего в ней малыша сухими оставались голова, плечи, грудь. Рядом приготовьте кувшин с чистой водой (температура воды приблизительно 36 С).

Разденьте ребенка, и взяв его на руки, осторожно опускайте в воду. Левой рукой поддерживайте голову и спину (можно пользоваться специальными подставками, имеющимися в продаже), правой рукой намыльте голову, плечи, затем руки, ноги, половые органы, переверните малыша на живот, намыльте спину. Затем ополосните ребенка водой из кувшина со спины, и в конце купания спереди. Теперь вынимайте малыша из ванночки, закутайте в мягкое махровое полотенце, и несите туда, где у вас уже приготовлены пеленки и предметы ухода.

Вытрите малыша промокательными движениями, начиная с головы, не забудьте насухо промокнуть все складочки. Затем, намочив вату маслом, тщательно обработайте складки на шее, в подмышечных впадинах, паховых областях.

После этого обработайте пупочную ранку. С помощью пипетки закапайте (2-3 капли) перекись водорода в пупочную ранку. Излишки жидкости нужно убрать с помощью ватного тампона. Той же пипеткой закапайте в пупочную ранку одну каплю зеленки. Когда зеленка высохнет, можно одевать малыша. Вот и все. Теперь можно покормить ребенка.

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