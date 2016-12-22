О каких проблемах в сексе стыдно признаться даже подруге?

Имитировать оргазм могут не только женщины, но и мужчины. Если девушка заметила это во время секса, то паниковать не стоит. Случаются неприятные моменты, которые не только понижают либидо, но и мешают достичь оргазма. Алкоголь, стресс, усталость могут помешать достичь удовольствия. Для начала стоит убедиться что партнер возбуждает достаточно, чтобы перейти к сексу, пишет sex-news.ru.

Многие девушки стесняются говорить о том, что анальный секс приносит им больше удовольствие чем вагинальный. Связано это с тем, что на мышце ануса располагается много нервных окончаний. Раздражая их, чувство возбуждения будет ярче. Стоит обсудить возможность заниматься анальным сексом с партнером, или использовать анальные пробки и специальные секс игрушки.

В процессе занятия сексом, воздух попавший во влагалище, выходит обратно, но уже со звуками. Чаще всего мужчины не обращают особого внимания на это. Девушкам становится неловко и сексуальное настроение может улетучиться. В этой ситуации проще всего будет поменять позу и глубину проникновения.

Довольно часто девушки бояться признаться в том, что мастурбируют. Это нормальный процесс, и с этим соглашаются психологи и сексологи. Мастурбация приносит самоудовлетворение как мужчинам, так и женщинам. Мастурбируя перед партнером, женщина будет раскрепощаться.

Просматривая фильмы порнографического содержания чувствовать возбуждение нормально. Даже если это лесбийские сцены, отклонений никаких в этом нет. Наблюдая за тем, как ласкают женские половые органы, и мужчины и женщины чувствуют прилив сильного возбуждения.