Среда, 1. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Пять признаков, что у тебя венерическое заболевание

Krasotka.ee
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Чтобы уберечься от заболеваний, передающихся половым путем, соблюдай правило №1 – только защищенный секс. Если что-то пошло не так – не откладывай поход к гинекологу. А пока давай разберемся с тревожными сигналами, которые может подавать твое тело.

Слизистые выделения

Каждая из нас страдает от выделений каждый месяц, но сейчас не об этом. Если ты заметила слизь, а еще и со сгустками крови – это может быть нехорошим признаком. Обычно, это говорит о хламидиозе или гонорее. Прежде чем паниковать, обратись к врачу. Особенно будь внимательна к этому вопросу, если чувствуешь жжение при мочеиспускании.

Болезненные ощущения во время секса

Секс теперь приносить только дискомфорт? Грань между “о, даааа!“ до “о, нееет!“ очень тонка. Если ты испытываешь неприятные или болезненные ощущения во время проникновения, возможно, все дело в недостаточной естественной смазке. Лубрикант не в состоянии облегчить твои страдания, которые повторяются на регулярной основе? Пора беспокоиться. Только в случае, если ты испытываешь секс-дискомфорт после лечения от дрожжевой инфекции или воспаления мочевых путей, можешь не нервничать.

Признаки простуды

Лихорадка, ломота в теле, опухшие гланды –это необязательно свидетельство о простуде. Иногда, при сопровождении таких симптомов, как выделения из влагалища, зуд и жжение, это может говорить о генитальном герпесе. К сожалению, использование контрацепции не дает 100% гарантии, что ты не станешь жертвой вируса.

Неприятный запах

Это зачастую является симптомом бактериального вагиноза, инфекции, которая технически не является ЗППП, но вызывает неприятные и болезненные ощущения. Во время секса без презерватива запах может стать еще более “ярким“, благодаря тому, что щелочная рН спермы увеличивает образование летучих аминов. Помимо этого симптома наблюдаются сероватые выделения из влагалища, зуд и жжение.

Бессимптомность

Не спеши радоваться: врачи уверяют, что многие венерические заболевания вообще не имеют признаков, поэтому тебе стоит ввести практику похода к гинекологу раз в год (или если возникают сомнения после незащищенного секса). Будь всегда откровенна с врачом и не скрывай своих опасений – это поможет ему направить свое внимание на решение определенной проблемы.

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