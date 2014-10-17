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Он тебе не пара: родня русской невесты украла ее у жениха-итальянца

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга произошел случай, поражающий своей дерзостью: у жениха из Италии украли невесту. Пожалуй, с такими страстями мужчина не сталкивался даже на своей "горячей" родине.

Похитителями 27-летней россиянки Екатерины стали ее собственные родственники. Будучи недовольными ее выбором супруга, они решили разрушить еще не состоявшийся брак.

Роман итальянца и россиянки начался в Таиланде в июне прошлого года. 33-летний Риккардо и Екатерина встретились на пляже и поняли, что не могут жить друг без друга. Затем курортный роман перерос в отношения на расстоянии: Екатерина вернулась в Санкт-Петербург, Риккардо — в родную Ломбардию.

Но дистанция не смогла охладить пыл между возлюбленными, и уже в январе итальянец приехал в Россию, чтобы подать заявление в ЗАГС. Но 24 января, когда должна была состояться церемония, несколько недовольных родственников Екатерины пришли штурмовать дворец бракосочетаний.

Они вырвали девушку из рук Риккардо, посадили в машину и попытались уехать. Итальянец пытался задержать автомобиль, но это еще больше разозлило родственников, и они вызвали полицию. В итоге итальянца задержали за нападение, но Риккардо, профессиональный юрист, тут же обратился в консульство своей страны. Родные Екатерины заявили, что отзовут заявление, только если итальянец в ближайшее время покинет Россию. В противном случае, предупредили они, за его жизнь "они не отвечают".

Однако, если верить СМИ, Риккардо не унывает и продолжает бороться за Екатерину.

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