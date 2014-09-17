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19-летняя читательница: удовольствие есть, а оргазма нет

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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19-летняя Дарья переживает, что никогда не получает оргазма со своим партнером, хотя сама себя удовлетворить может. Читайте, что ей советует психолог.

«С парнем живу половой жизнью полтора года, у обоих это первые такие отношения. Секс замечательный, желание есть всегда. Возбуждение не проходит долгое время, удовольствие получаю от каждого движения, но концовки нет, никакого оргазма. А если наедине и сама, то получается, но остается легкое чувство неудовлетворенности, пишет Клео.

Перед парнем неудобно, приходится имитировать. Но удовольствие есть! Даже чувство, что вот-вот - и получится, но оно быстро пропадает. Позы различные пробовали, ситуации, никакого результата.

Уже считаю только себя виноватой в этом… Что происходит и по какой причине?»

Совет дает психолог Александ Колосов:

«Дарья, а наедине вы как себя доводите до оргазма: ласкаете клитор или двигаете внутри влагалища фаллоимитатором? Так ли происходит стимуляция ваших эрогенных зон, как при акте с парнем? Предполагаю, что вы не используете фаллоc, а доводите себя до оргазма стимуляцией клитора. И что тогда удивительного в том, что при занятии сексом с вашим любимым вы не испытываете оргазма?! Получается, что ваша вина лишь в том, что вы не знаете и не освоили еще техник переноса ощущений во время секса. Возможно это произойдет чуть позже само по себе, но лучше этому научиться и забыть о проблеме, как о неприятном сне».

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