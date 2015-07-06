Воскресенье, 5. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Ученые выяснили, что мешает женщинам получать удовольствие от секса

Krasotka.ee
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В ходе проведенного в США исследования с участием 93 000 женщин специалисты выяснили фактор, который действительно мешает женщинам получать удовольствие от секса.

Данным фактором оказался недостаток сна. Оказалось, что чем лучше женщина спит, тем выше ее либидо и, как следствие, тем больше удовольствия она получает от занятий любовью.

Результаты исследования показали прямую связь между непродолжительным сном, симптомами бессонницы и снижением либидо. При этом влияние недостатка сна на желание заниматься любовью оказалось более сильным, чем другие факторы, например, депрессии и хронические заболевания.

Еще один интересный факт: большинство опрошенных признались, что, несмотря на усталость от бессонницы, они предпочитают все-таки заняться сексом без удовольствия, чтобы не расстраивать своего партнера.

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