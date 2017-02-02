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А вы как думаете, это нормально?

Читательница: меня тошнит, когда я вижу своего шефа и его грязные ногти

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Читательница «Красотки» признается в том, что терпеть не может людей с грязными ногтями, и спрашивает, нормально это или нет.

«Как только я вижу, что у человека грязные ногти, меня всю передергивает. Начинает даже подташнивать. Ничего не могу с собой сделать. Хуже, только когда запах изо рта. Грязь под ногтями это ад!

Видно, судьба меня наказала. Я устроилась на новую работу, и мой новый шеф все время ходит с грязными ногтями. Под каждым ногтем черная полоска. Каждый раз, когда я это вижу, меня тошнит. Какая гадость. Хочется просто сказать ему: сделай что-то со своими ногтями, окружающим неприятно на них смотреть!! Купи щеточку, заимей привычку чистить ногти!! Это что, так трудно??

Обсуждала это с парнем, с подругами. Мне говорят, люди все разные, грязные ногти это ничего страшного, может, у человека времени нет, чтобы элементарной гигиеной заняться. Может, я неправа? Может, это со мной что-то не так? Меня с детства родители приучали следить за ногтями. Жаль, такие родители были не у всех!»

А вы как думаете, дорогие читатели, права она или нет? Что вы чувствуете, когда видите человека, который не следит за своими ногтями?

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