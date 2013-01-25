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Узнайте, как питается личный диетолог голливудских знаменитостей

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Виктория Бекхэм является обладательницей тела, притягивающего наибольшее количество завистливых взглядов в Голливуде. К нашему удивлению, Виктория раскрыла секрет своей красоты: это личный диетолог Амелия Фрир, которая научила ее всему, что она знает о еде.

«Здравствуйте. Сегодня я поняла, что ровно год назад вышла моя вторая книга, и для меня это был очень волнительный момент. За этот год многое произошло. Сердечно благодарю тех, кто купил мои книги и рассказал о них знакомым. Вы сделали мои книги бестселлерами! Некоторые из вас присылают фотографии блюд, приготовленных по моим рецептам, или письма о том, как улучшилось ваше самочувствие. Это действительно большая честь и повод для гордости, мне каждый день приходится щипать себя за руку, чтобы поверить в реальность происходящего. Пожалуйста, продолжайте присылать мне фотографии моих рецептов и ваши позитивные рассказы об улучшении здоровья, передает Trulylove.ru.

Я буду делиться ими здесь раз в неделю. Отдельно хочу рассказать о @aleksk222, которая приготовила абсолютно все рецепты из моей книги! Она с февраля живет в стиле #CookNourishGlow и каждый день публикует замечательные фото, обратную связь по рецептам и способы их усовершенствовать. @aleksk222 , ты молодец! Спасибо за доверие ко мне и к моей книге. А что касается всех присланных мне чудесных писем и сообщений, я постараюсь ответить на них в меру своих скромных сил. Если я вам не ответила, пожалуйста, знайте, что я все прочитала и составляю список всех присланных мне вопросов. Кстати, я только что обновила свой сайт, чтобы он лучше отвечал вашим потребностям.

Прошу вас заглянуть в обновленный раздел FAQ (ссылка в профиле), который, надеюсь, даст вам ответы на многие вопросы. Также зайдите в раздел SHOP, где вы сможете приобрести все продукты, блюда, добавки и прочие вещи, которые я рекомендую. Кроме того, там опубликован длинный список рекомендуемых поставщиков — у них вы можете найти более необычные продукты, которые я использую в рецептах. Впрочем, еще очень многое нужно добавить, так что в течение нескольких следующих недель сайт будет обновляться. Заглядывайте! И наконец, напишите в комментариях ниже, о чем еще вам было бы интересно прочесть в моем блоге, на какие вопросы вы хотели бы получить ответ, или о каких продуктах вы хотите узнать больше. Я обязательно раскрою эти темы».

А теперь возьмите карандаши и блокноты, потому что Амелия проговорилась о своем ежедневном питании (и не взяла за это ни цента!), так что мы сможем перенять ее привычки — и, возможно, выглядеть так же шикарно как Виктория Бекхэм.

Гениальные диетические хитрости от Амелии Фрир:

    Она использует фрукты как натуральный подсластитель;

    Она всегда начинает с овощей (за день она съедает их целую кучу) и добавляет белковые продукты в основные приемы пищи;

    Она считает, что «остатки сладки»;

    Углеводы? Она добавляет их в свой рацион в зависимости от того, занималась ли она в этот день спортом.

В основном ее рацион состоит из овощей!

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