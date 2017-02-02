Восемь признаков того, что человек вас не разлюбит

Время идет, и мы становимся взрослыми, умеем принимать решения и делать выводы: казалось бы, больше не нуждаемся в ком-то главном. Но это не так. Нам необходимо, чтобы в нашей судьбе обязательно присутствовал тот особенный человек, который разделит с нами не только моменты счастья, но и окажет поддержку в сложные периоды, пишет Trulylove.ru.

Когда вопрос касается отношений между женщинами и мужчинами, трудно сказать, что кто-то из двоих в паре не нуждается в том, чтобы делиться и разделять, поддерживать и ждать поддержки. Бывает так, что кто-то способен это делать, а кто-то нет. Но мы все равно находимся в поиске именно того, кто по-настоящему станет половинкой — чтобы наши отношения стали гармоничными.

Как узнать, будет ли он поддержкой — тот, кого вы выбрали? Как понять, что он не предаст? Есть несколько признаков, по которым можно судить об этом, не доводя ситуацию до «друг познается в беде».

Отличаем истинную любовь

Настоящим доказательством крепкой любви являются вовсе не дифирамбы под окном с охапкой роз и не любовные признания на асфальте. Настоящее чувство проверяется готовностью человека взять на себя долю ваших проблем и защитить от жизненных невзгод. Вот основные психологические признаки, обнаружив которые, можете не сомневаться — вы сделали правильный выбор.

1. Ваш избранник всегда рядом, если вы нуждаетесь в его поддержке

Это именно то, что отличает любящего партнера. Он не считает, что ваши проблемы его совершенно не касаются. Такой человек не скажет: «Ты же взрослая девочка, сама знаешь, что делать» или «Что ты за мужчина, если тебе это не по зубам?». Не исключено, что мы и самостоятельно решим свои вопросы, дело в другом. Порой просто необходимо знать, что у нас есть надежный тыл.

2. Он не старается переделать вас под себя

Действительно любящий партнер не станет лепить из своей половинки удобную для себя куклу. Это признак неуважения к личности и эгоизма. Если любящего человека не устраивает что-то в его партнере, он заявит об этом открыто и спокойно. Именно путем диалога и компромиссов можно достигнуть гармонии в отношениях.

3. Он внимателен к мелочам

Вашему партнеру не все равно, какие блюда вы предпочитаете, даже если ваши вкусы расходятся. Он помнит, сколько сахара класть в ваш чай. Он всегда спросит ваше мнение, если необходимо решить общий семейный вопрос. И не страшно, если вдруг он забыл, когда день рождения у домашней собачки или дату вашего первого поцелуя. Гораздо важнее, что он ценит вас как личность и в быту проявляет эту заботу.

4. Он мудр

Речь идет не об эрудированности и высоком интеллекте (хотя и это немаловажно). Если человек способен мыслить аналитически, допускать вероятность своей неправоты и умеет признавать это – он мудрый. Гибкость мышления дает паре возможность выстраивать действительно счастливые отношения в семье.

5. Он положительно влияет на вашу самооценку

Отношения, где один партнер самоутверждается за счет другого – это чистой воды психологический садомазохизм. Позиции тирана и жертвы, как доказали психологи, выбираются партнерами подсознательно добровольно. У каждого из них есть скрытая выгода играть ту или иную роль. В гармоничной паре нет места притеснению. Истинно любящие люди взаимно дополняют друг друга, восхищаются и вдохновляются на духовный рост. Каждому из партнеров приятно, что он рядом именно с этим человеком. Так самооценка пары находится на достойном уровне, и это видят окружающие.

6. Ваши проблемы он считает своими

Его не стоит умолять о помощи. Он окажет ее без малейших колебаний. Если вы – истинно любящая женщина, то ваш партнер – это ваш герой. И для вас он свернет горы. В паре, где люди любят друг друга, жена верит в мужа, а он в свою очередь, доказывает, что она делает это не зря.

7. Он не высмеивает вас

Все мы живые люди. Каждому свойственно допускать ошибки. Но он прекрасно знает, чего стоит каждый ваш промах. Поэтому любящему партнеру даже в голову не придет «бить лежачего». Он никогда не посмеет унизить близкого человека своим пренебрежением или оттолкнуть его в случае совершения какой-то глупости. Подобные мелочи вообще не задевают его, ведь он любит вас со всеми недостатками.

8. Он знает ваши слабые места, но никогда по ним не бьет

Как известно, мы наиболее уязвимы именно перед самыми близкими людьми. Ведь боль, причиненная ими, самая сильная. Любящий человек никогда не позволит себе воспользоваться душевной близостью, чтобы нанести удар. А если он ненамеренно вас ранил, то обязательно сделает все, чтобы загладить свою вину. Эти качества любящего человека – самое дорогое, что может быть в жизни. Стоит отметить, что ими обязательно должны обладать оба партнера. Ведь семейные отношения всегда двусторонни. Если партнеры овладеют этим непростым искусством истиной любви, их брак будет прочным и нерушимым. Они проживут счастливую совместную жизнь и станут живым примером для наследования.