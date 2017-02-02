Воскресенье, 5. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Родители хотят запретить детский стимулятор пластической хирургии

Krasotka.ee
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Позволите ли вы своему ребенку играть в пластического хирурга? Тысячи жителей Австралии ставят свои подписи под петицией по запрету мобильных игр, которые побуждают детей разрезать виртуальных пациентов с помощью скальпеля.

Миллионы детей в разных странах мира играют во врачей, и родители не видят в этом ничего странного. Однако тысячи пап и мам из Австралии резко возражают против мобильного приложения, которое дает возможность их детям попробовать себя в роли пластических хирургов. "Стимулятор пластической хирургии" - одна из многих бесплатных игр, доступных для скачивания владельцам смартфонов. Игра позволяет пользователям изменять внешний вид анимированных персонажей, носящих специальные хирургические шапочки. Юный пластический хирург может воспользоваться скальпелем или шприцом для того, чтобы сделать своему пациенту более красивый нос, упругую кожу, пышные губы или длинные ноги, сообщает Medikforum.ru.

Со стороны данная игрушка кажется вполне невинной, но родители считают, что она может породить неуверенность в собственном внешнем виде и даже серьезные психологические комплексы у их детей. Тем более, что в описании игры говорится: "Мечта каждой девочки - идеальное лицо и стройная фигура. Если макияж не способен тебе его предоставить, то ты можешь стать моделью Victoria’s Secret с помощью пластической хирургии".

К настоящему времени своей подписи под петицией поставили свыше 5 000 человек. Автор петиции пишет: "Как мать дочери и сына я искренне надеюсь, что когда мои дети вырастут, я смогу научить их любить собственные тела и внешний вид такими, какими они созданы природой. Они должны понимать, что их успех и счастье в жизни не зависят от тех или иных особенностей внешности".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвнешний видкомплексымакияжпластический хирург
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