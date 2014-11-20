Оригинально: оладушки с зефиром

1. Оладьи с яблоками

Зимой очень вкусно и полезно лакомиться оладьями с яблоками. Кроме превосходного вкуса они еще и не сильно калорийные, но 400 ккал на 100 г все-таки будет точно.

Для приготовления оладий с яблоками нам понадобится:

- 0,5 стакана сахара;

- 2 яйца;

- 0,5 ч. ложки соли;

- 400 мл кефира;

- 2 стакана пшеничной муки;

0,5 ч. ложки соды;

- яблоки.

Способ приготовления:

Для того, чтобы оладьи имели мягкий превосходный вкус, половину нормы сахара необходимо смолоть на кофемолке до состояния пудры. Яйца взбить с оставшимся сахарным песком в пену, осторожно добавить сахарную пудру, перемешать. Потихоньку, тонкой струйкой влить кефир, добавить соду, соль и мелкими порциями всыпать муку. Тесто должно получиться воздушным, податливым, не густым, но и не жидким, примерно, как густая сметана.

Яблоки очистить от кожуры, нарезать очень тонкими ломтиками (слайсами). На горячую сковороду с маслом выложить ложкой тесто, положить на верхнюю сторону оладий ломтики яблок. Когда нижняя сторона подрумянится, осторожно перевернуть оладьи, дождаться, когда они схватятся с яблоками и подрумянятся. Готовые оладьи обязательно выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать все лишнее масло. Когда оладьи остынут, посыпать их сахарной пудрой и корицей. Вкуснее всего такие оладьи комнатной температуры.

2. Оладьи «Парижские с зефиром»

Это, конечно, калорийное лакомство, намного калорийнее предыдущего рецепта (примерно 660 ккал на 100 г) поэтому его лучше позволять себе не чаще одного раза в неделю, например, по субботам. Оладьи «Парижские» имеют необыкновенный вкус, на мой взгляд, это безумно вкусно.

Для приготовления оладий «Парижские с зефиром» нам понадобится:

- 350 мл кефира;

- стакан муки;

- 1 ч. ложки разрыхлителя;

- щепотка соли;

- 2 ст. ложки с горкой сахарного песка;

- зефир по своему вкусу, лично мне больше всего нравится ванильный.

Яйца не нужны!

Способ приготовления:

В кефир добавить разрыхлитель, дать постоять несколько минут, чтобы «пошли пузырьки». Затем осторожно всыпать соль, сахар и муку тонкой струйкой. Перемешать до правильной консистенции.

Каждую зефирку разрезать вдоль пополам. Ложкой, смоченной в холодной воде, берем тесто, выкладываем его на горячую сковороду с растительным маслом. На каждую оладушку сверху кладем половинку зефира, сверху снова немного теста. Накрываем сковороду крышкой, обжариваем с обеих сторон до румяной корочки. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы нивелировать лишнее масло. Подавать комнатной температуры, можно посыпать сахарной пудрой. Оладьи получаются очень пышными, а при надкусывании внутри зефир, который напоминает крем.

3. Оладьи с хурмой

Оладьи с хурмой, это очень-очень-очень вкусно. Это рецепт очень простой, а результат превосходит все ожидания, кроме того, калорийность этого блюда всего 380 кКал на 100 г.

Для приготовления оладий с хурмой нам понадобится:

- 400 мл кефира;

- 2 яйца;

- 1 ч. ложка соли;

0,5 ч. ложки соды;

- 2 ст. ложки сахарного песка;

- около 2,5 стаканов пшеничной муки;

- 200 г спелой хурмы.

Способ приготовления:

Сахарный песок взбить с яйцами, добавить соль, соду, перемешать. Влить кефир, перемешать. Хурму очистить от кожуры, взять только мякоть. Мякоть хурмы добавить в жидкость, взбить блендером до однородной массы. Теперь всыпать тонкой струйкой муку до образования теста. Выкладывать ложкой на горячую сковороду с растительным маслом. Обжаривать с двух сторон. Готовые оладьи, как обычно, оставляем на несколько минут на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавать оладьи лучше комнатной температуры и с яблочным джемом.

4. Оладьи лимонные

И, наконец, самый вкусный рецепт, который, без исключения, нравится абсолютно всем (хотя, может быть кто-то останется к нему равнодушным). Оладьи получаются нежными, вкусными, освежающими, с великолепным ароматом.

Для приготовления лимонных оладий нам понадобится:

- 250 мл кефира;

- яйцо;

- 3 ст. ложки сахарного песка;

- 0,5 ч. ложки соды;

- 2 стакана пшеничной муки;

- 1 большой лимон.

Способ приготовления:

В кефир добавить соду, подождать, когда «пойдут пузыри». Лимон вымыть в горячей воде, обдать кипятком, натереть цедру лимона на мелкой терке. Выжать из лимона сок, добавить сок и цедру в кефир. Далее добавить сахарный песок, яйцо, взбить до однородной массы. Тонкой струйкой всыпать муку, перемешать.

Выкладывать ложкой на горячую сковороду с растительным маслом, обжаривать с двух сторон, выкладывать на бумажное полотенце. Подавать