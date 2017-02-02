Простой рецепт очень вкусного яблочного штруделя

Вам понадобятся:

2 листа слоеного теста, разморозить до комнатной температуры

2-3 больших яблока (желательно кислых)

1/2 чайной ложки корицы

2 столовых ложки сахара

2 столовых ложки муки

полстакана рубленных орехов

3 столовых ложки коричневого сахара

2 столовых ложки обычного сахара

2 столовых ложки панировочных сухарей

1 яйцо + 1 чайная ложка воды, взбить, для смазки

Приготовление:

Духовку нагрейте до 190 градусов.

Очистите, выньте сердцевину и нарежьте яблоки. Выложите в миску и смешайте с корицей, коричневым и обычным сахаром, мукой. Оставьте на 20 минут, чтобы яблоки пустили сок. В отдельной миске смешайте орехи, 2 вида сахара и сухари. Раскатайте 1 лист теста, присыпьте ореховой смесью и сверху выложите яблочную. Закройте начинку, завернув края теста. Повторите со вторым листом и оставшейся начинкой, пишет Justcoolidea.ru.

Загните края рулетов. Выложите рулеты на противень, застеленный бумагой. Смажьте яичной смазкой. Сделайте продольные надрезы на каждом рулете.

Выпекайте при 190 градусах 40-45 минут до золотисто-коричневой корочки.

Подавайте с мороженым или взбитыми сливками. комнатной температуры с апельсиновым джемом.