Простой рецепт очень вкусного яблочного штруделя

Вам понадобятся:
2 листа слоеного теста, разморозить до комнатной температуры
2-3 больших яблока (желательно кислых)
1/2 чайной ложки корицы
2 столовых ложки сахара
2 столовых ложки муки
полстакана рубленных орехов
3 столовых ложки коричневого сахара
2 столовых ложки обычного сахара
2 столовых ложки панировочных сухарей
1 яйцо + 1 чайная ложка воды, взбить, для смазки
Приготовление:
Духовку нагрейте до 190 градусов.
Очистите, выньте сердцевину и нарежьте яблоки. Выложите в миску и смешайте с корицей, коричневым и обычным сахаром, мукой. Оставьте на 20 минут, чтобы яблоки пустили сок. В отдельной миске смешайте орехи, 2 вида сахара и сухари. Раскатайте 1 лист теста, присыпьте ореховой смесью и сверху выложите яблочную. Закройте начинку, завернув края теста. Повторите со вторым листом и оставшейся начинкой, пишет Justcoolidea.ru.
Загните края рулетов. Выложите рулеты на противень, застеленный бумагой. Смажьте яичной смазкой. Сделайте продольные надрезы на каждом рулете.
Выпекайте при 190 градусах 40-45 минут до золотисто-коричневой корочки.
Подавайте с мороженым или взбитыми сливками. комнатной температуры с апельсиновым джемом.