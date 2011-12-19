Чем можно заменить сахар: полезная альтернатива

Сухофрукты

Если ты не представляешь себе чай без сладкого или сахара, то попробуй сухофрукты. Чернослив, финики, инжир, изюм, манго и прочие идеально подойдут также для приготовления компотов, кексов, домашних конфет и печенья. При этом помни, что в сухофруктах содержится фруктоза, они достаточно калорийны. Но все же лучше, чем сахар!

Кленовый сироп

Кленовый сироп делают из сока сахарного клена. Он очень популярен в Канаде и США, там его используют не только как сладкую добавку к выпечке и чаю, но и как ингредиент при приготовлении мясных и овощных блюд. Проблема в том, что тебе его придется поискать в магазинах, он есть не в каждом магазине.

Мед

Мед – идеальный продукт для замены сахара: абсолютно натуральный, содержащий массу полезных веществ. Гречишный, липовый, цветочный, акациевый отлично заменяет сахар, в том числе при приготовлении выпечки и конфет. Некоторые умудряются добавлять его даже в кофе вместо сахара! Помни, что у некоторых людей есть аллергическая реакция на мед, он подходит не всем.

Сироп из топинамбура

Топинамбур, или земляную грушу можно добавлять в выпечку, каши, молочные продукты, подслащивать им кофе или чай. Из всех природных подсластителей у сиропа топинамбура самый низкий (за исключением травы стевии) гликемический индекс, а значит, его могут без опаски употреблять и больные диабетом. Сироп топинамбура имеет красивый медовый цвет и готовится при низких температурах, поэтому сохраняет все полезные вещества и витамины.

Мальтозная патока

Мальтозная патока – сахаристый крахмалопродукт, который получают из кукурузной муки. Она широко используется в пищевой промышленности при изготовлении детского и диетического питания, в пивоварении и виноделии. Также мальтозная патока вполне может заменить сахар при варке варенья и подсластит выпечку.

Трава стевия

Растение стевия, родиной которого считается Парагвай, обладает удивительными свойствами. На вид это довольно обычная, невзрачная травка, листики которой обладают сладким вкусом. Точнее, стевия намного слаще, чем обычный сахар, и все благодаря уникальному гликозиду стевиозиду. На сегодняшний день стевиозид – это самый сладкий из известных природных гликозидов. Стевия выпускается в самых разных формах: сушеные листья, таблетки, порошок, экстракты и настойки.