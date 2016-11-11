Если ты привыкла часто экспериментировать со своей внешностью, в частности со своими волосами, старайся записаться к парикмахеру на дату, когда растущая Луна находится в первой или во второй четверти. Если же ты, наоборот, бываешь у beauty-мастера достаточно редко, делай новую стрижку, когда Луна стареет.

Новая стрижка, сделанная на убывающей Луне, будет способствовать укреплению волос и предотвращать их выпадение. Но стоит учесть, что отрастать они будут достаточно длительный период времени. Что касается новолуния, то в это время лучше всего вообще на пару деньков забыть о каких-либо beauty-трансформациях с волосами, так как есть большая вероятность, что новая стрижка будет причинять только вред: волосы будут выпадать и очень медленно расти.

Лунный календарь стрижек на февраль 2017

Неблагоприятными днями для стрижки будут: 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 20, 24, 25, 26, 27, 28.

Благоприятными днями для стрижки в феврале будут: 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23.

Нейтральные дни для стрижки: 15, 16, 18.

Что касается окрашивания волос, астрологи уверяют, что благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 и 28 февраля. А 17, 22, а также 26 февраля лучше удержаться от экспериментов с цветом, поскольку волосы могут потерять свой здоровый блеск, стать тусклыми и ломкими. Самым неблагоприятным днем для окрашивания, лунный календарь считает 8 февраля.