Знать бы раньше: шесть вещей в сексе, которые не нравятся мужчинам

1. Длинная прелюдия

Мужчины не очень терпеливы, и когда им уже хочется переходить к активной стадии секса, а девушка все еще теребит пенис и ждет больше ласк, мужчина может расстроиться. Это не говорит о том, что нужно отменить прелюдии, просто не надо затягивать процесс до того момента, когда мужчина начинает терять интерес.

2. Секс лежа на боку

Секс на боку не всегда приятен мужчинам, так как многим попросту не удается занять настолько удобную позицию, чтобы получить доступ к влагалищу. Секс на боку превращается в мучение, ведь это настоящая пытка – хотеть попасть внутрь и не находить вход.

3. Секс в душе

Секс в душе тоже можно отнести к не самым любимым мероприятиям для мужчин. Во-первых, из-за разницы в росте партнеров не всегда удается найти удобную позицию, в которой обоим будет комфортно. Во-вторых, приходится постоянно думать о том, чтобы не поскользнуться и не разбить голову. Ну и струи воды тоже не самое приятное дело: они вымывают смазку, что сильно влияет на ощущения обоих партнеров.

4. Секс в костюмах

Ты, конечно, можешь облачиться в кожаное белье и предложить любимому переодеться в сексуального леопарда, но помни: леопард далеко не всегда получается таким сексуальным, как ты его себе представляла, и ему этот момент может не понравится. К тому же, снимать костюмчик довольно проблематично, поэтому иногда лучше обойтись просто леопардовыми семейками.

5. Миссионерская поза

Как сказала одна моя знакомая: “А я что, я могу и полежать“. Можно отдохнуть, подумать о важном и получать удовольствие. Главное – не забывать постанывать, чтобы мужчина чувствовал отдачу. Вот только ему это мероприятие нравится значительно меньше, потому что вся ответственность за акт ложится на его плечи, плюс – это действительно нелегкая работа. Не забывай, что мужчинам тоже нравится лежать и наблюдать, как его любимая женщина резво на нем скачет.

6. Анальный секс

Несомненно, среди мужчин есть много таких, кто анальный секс любит и даже очень. Однако результаты анонимных опросов на сайтах знакомств показали, что таких мужчин меньшинство, остальные же не в восторге от анального секса, и часто в этом виноваты сами женщины. Помни, что перед анальным актом женщина должна очистить кишечник и принять душ, иначе мужчине может быть не совсем приятно.