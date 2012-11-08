«Мне 28 лет, недавно развелась с мужем, с которым была 9 лет. Есть ребенок. Я красивая, стройная, с очень длинными волосами, яркая и женственная. Периодически знакомлюсь с парнями на сайте знакомств и хожу на свидания, пишет Клео.

С теми парнями, которые мне понравились, происходит примерно следующее: после 2-3 свиданий без интима, они назначают еще одно. Но почему-то забивают на него. Что не так? Способ знакомства? Моя тактика, при которой я даю им возможность побыть охотником, никогда не пишу и не звоню первая? Не получая быстро секс, они сливаются? На каком свидании вообще нормально заняться в первый раз сексом? Считаю, что если мужчина серьезно настроен, он может подождать пару недель. Стоит ли проявлять больше инициативы: писать и звонить первой? Буду очень благодарна, если вы ответите на все мои вопросы».

А вы как думаете?