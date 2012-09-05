Беременность – это не хрустальная ваза: гинеколог рассказала об основных мифах и стереотипах

Об этом она рассказала в интервью изданию ForUm.

Самым популярным мифом доктор называет отношение к беременности, как хрустальной вазе. При этом отмечает, что популярен он не только среди будущих мам, а и среди врачей, пишет lady.obozrevatel.ru.

"Например, многие уверены, что беременной нельзя жить половой жизнью. Даже если она совершенно здорова, то все равно до 12 недель нельзя, потому что "ты же не хочешь навредить ребенку". Также считается, что беременным нельзя заниматься спортом, нельзя вести активный образ жизни. Это реальный миф, который действительно вредит. Потому что обездвиживание, "бережное хранение беременности" не ведет к здоровью", - говорит Лелюх.

Говоря о своих пациентках, Наталья отмечает, что их можно поделить на две группы, точнее выделить две крайности. Первая – это когда отношение к себе слишком трепетное, и звонки доктору по любому поводу, вплоть до того, что закололо в боку, значит нужно срочно бежать в скорую.

"Гипернастороженность по отношению к собственному здоровью – это плохо. Нужно понимать, что есть физиологические процессы, которые сопровождаются определенными ощущениями, и ничего страшного в этом нет", - отмечает доктор.

А вторая крайность – это наоборот полный отказ от медицинской помощи. Когда женщина доверяет только своим знаниям и ощущениям. "Но, к сожалению, в такой ситуации могут попадаться пропущенные серьезные заболевания и диагнозы, когда помочь уже сложно", - объясняет гинеколог.

Что же касается школ для будущих родителей, доктор отмечает, что самое важное понимать, что преподавателями там могут быть только люди с медицинским образованием, и информация не должна подаваться в стиле "только так, иного выхода нет", всегда есть разные варианты. И не стоит зацикливаться на том, чтобы "правильно родить".

"То, что для одного может быть патологией, для другого будет нормой. Потому, наверное, я бы рекомендовала во время беременности заниматься с нормальным инструктором по фитнесу или йоге, то есть, заниматься собственным телом. А роды… это процесс древний. Ему нужно разрешить случиться. Научиться рожать невозможно, мы уже это умеем. Нужно просто разрешить себе родить, вот и все", - подводит итог Лелюх.