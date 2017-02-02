Почему настольные игры важны для детей: названы ключевые рекомендации

С помощью настольной игры ребенок учится саморегуляции и взаимодействию с другими людьми на основе четких заранее заданных правил. Единственное, что важно помнить – каждый ребенок хочет выйти из игры победителем. Поэтому здесь важно следить за тем, чтобы дети играли честно, и научить соблюдать правила.

Настольные игры развивают у ребенка абстрактное и стратегическое мышление. Ребенок учится думать наперед, прогнозируя свои действия, оценивать риски и находить причинно-следственные связи, передает lady.obozrevatel.com.

Если игра рассчитана на большое количество участников, она, помимо всего прочего, научит ребенка коммуникации. Если же игра на скорость реакции – она развивает внимательность и, как утверждают медики, благотворно влияет на развитие нервной системы.

Однако самое главное преимущество настольных игр – живой диалог с другими детьми или взрослыми. А это прекрасный способ научить ребенка общению и дисциплине, умению выигрывать и проигрывать. Другими словами, с помощью настольных игр у малыша развиваются основы самых важных социальных умений, которые ему пригодятся на протяжении всей жизни.