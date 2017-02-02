Это надо видеть: «съедобные» сумки голландского дизайнера

Дизайнер Ромми Куперус в течение последних лет известна в интернете под ником Ромми де Бомми. Женщина создает абсолютно уникальные сумки – единственные в своем роде. Источником вдохновения для нее служат «вкусняшки»: торты, пирожные, круасаны, суши, фрукты и другие радости гурмана. Свои сумки Ромми делает вручную – и все они выглядят просто неимоверно реалистично.

Помимо сумок Ромми делает также галстуки и бусы, которые тоже являются настоящим шедевром. Результаты своих трудов она выкладывает у себя в блоге – причем, подбирает гардероб к каждому из аксессуаров.