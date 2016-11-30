Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Восемь тревожных сигналов, что он хочет от вас только секса

Limon.ee
Limon.ee
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Вы, наверняка, осознаете разницу между занятиями любовью и занятиями сексом. В последнем случае партнер больше заботится о себе, чем о другом партнере, но сможете ли вы понять это, когда столкнетесь с хитрым ловеласом в реальном мире? Уверены ли вы, что ваш партнер хочет заниматься любовью, а не простым сексом? Soulpost подготовил 8 признаков, которые свидетельствуют, что он использует вас для секса.

1. Он больше заботится о собственном удовольствии

Во время секса каждый хочет получить свою долю удовольствия. Но когда он делает то, что нравится ему, не принимая во внимание ваши желания, он просто использует вас, пишет Soulpost.ru.

2. Он не ласкает вас

Он может целовать, покусывать и даже сделать вам приятное языком, но только до того момента, пока вы не станете мокрой. Это его корыстный способ «проложить» себе путь для получения собственного удовольствия. Во время секса он груб, его не интересует, нравятся ли вам те или иные ласки, он просто хочет достичь оргазма.

3. После секса он спрашивает, хорошо ли вам было, потому что не знает этого

Вы никогда не должны спрашивать своего партнера, хорошим ли был секс, потому что вы чувствовали его оргазм. Заниматься любовью ‒ означает уделять равное внимание друг другу. Если ему нужен только секс, он не замечает, что с вами происходит, и, следовательно, спрашивает вас о его качестве.

4. Он не моется с вами после секса

Посткоитальный период требует душа. Если бы он чувствовал любовь, он хотел бы пройти с вами через все неловкости пребывания в душе: теснота кабинки, выключение горячей воды, натирание друг друга и т.д. Если он не хочет делить интимные моменты с вами, он хочет только секса.

5. Он делает предположения о контроле над рождаемостью

Он говорит о контрацепции, чтобы вы позаботились об этом. Он предполагает, что вы «сидите» на противозачаточных или предохраняетесь другим способом, чтобы он мог не надевать презерватив. Он просто хочет ездить без седла. Если он любит вас, то думает о последствиях для вас обоих и использует презерватив, даже если вы предохраняетесь.

6. Он не стремится узнать вашу анатомию, но ожидает, чтобы вы ублажали его, как только возможно

Он не тратит время на выяснение того, чего вы хотите. Он слишком занят, пытаясь получить свое наслаждение. И в погоне за собственным удовольствием, он даст вам точные рекомендации, где его трогать, как облизывать и щупать.

7. Он отдает указания в постели

Вы занимаетесь сексом в миссионерской позиции, как вдруг он командует вам сесть на него сверху. Он будет выдавать строгие директивы: «быстрее», «глубже» или просто перевернет вас в необходимую ему позу. Он полностью игнорирует ваши желания и потребности.

8. Вы хотите, чтобы все быстрее закончилось

В какой-то момент, вы понимаете, что не можете достичь оргазма, и просто хотите, чтобы все быстрее закончилось. Вы стонете: «О, да, быстрее, быстрее» — не потому, что действительно хотите ускориться, а потому, что это поможет ему быстрее достичь пика удовольствия.

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