Пятница, 3. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мужчине, который разбил мне сердце: спасибо

Limon.ee
Limon.ee
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Сегодня я та, какой хотела быть, и даже в большей степени, чем когда-либо мечтала.

Спасибо, что разбил мне сердце.

Спасибо, что не поверил в мою мечту.

Что называл ее «хобби». Спасибо, что называл мои идеи нереалистичными. Это заставляло меня мечтать вопреки и больше стараться, пишет Soulpost.ru.

Спасибо, что плохо говорил о моем теле.

Что называл меня толстой. Что бросал грубые фразочки об определенных частях моей фигуры. Это заставило меня полюбить каждый изгиб, каждую трещинку моей души и тела, которые теперь находятся в самой настоящей гармонии.

Спасибо, что пытался контролировать меня.

Что пытался держать меня в клетке. Что относился ко мне как к трофею или какой-то мелочи в кармане. Это заставило меня понять, чего я стою и гордо распрямиться, тогда как раньше я должна была тихонько сидеть в своем уголке.

Спасибо, что был хладнокровным со мной.

Что был безразличным, а иногда даже жестоким. Это заставило меня быть эмоционально трезвой, работать над собой и испытывать сострадание к таким, как ты.

Сегодня я та, какой хотела стать и даже более того.

Но больше всего я хочу сказать спасибо за то, что ты не поверил в наше «навсегда».

Я могу никогда не найти настоящую любовь, но это неважно. Потому что я смогла научиться любить себя.

И это самая романтичная история из всех.

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