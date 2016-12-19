Эстонская красотка и фитнес-модель ждет ребенка

Теперь стало ясно, почему занявшая 16-ое место на Олимпиаде Фитнес-бикини Эгле решила ненадолго отойти от дел. Оказалось, она находится в интересном положении.

Напомним, что в семье Эгле и Хейки уже подрастает пятилетняя дочь Рената.