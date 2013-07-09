Почему маленький клитор мешает достичь оргазма

Немного науки и анатомии…

Исследования женского тела учеными Мастерсом и Джонсоном показали, что клитор, на самом деле, имеет собственный капюшон, головку и стержневидную структуру, и в 10 раз увеличивается в объеме, пишет Soulpost.ru.

Средний размер клитора составляет от 1,5 до 5,5 мм, в возбужденном состоянии он может увеличиваться в объеме более чем в два раза! Головка клитора имеет самое большое количество нервных волокон и составляет в среднем от 0,22 см и 0,43 см в длину.

Может ли небольшой клитор влиять на достижение оргазма?

Маленький пенис у мужчин не влияет на их способность испытывать оргазм, к сожалению, у женщин все по-другому.

Девушки с небольшим клитором испытывают меньше оргазмов, чем обладательницы более крупного клитора. Если вы подозреваете, что ваш клитор меньше среднего, и вы с трудом достигаете пика удовольствия, вы можете прибегнуть к одному верному способу доставить себе удовольствие.

Обратите внимание на половые губы и область плоти, окружающую клитор. При помощи вибратора воздействуйте на эти области, а не на ваш клитор. Сосредоточив внимание на этих частях клитора, вы испытаете бурный оргазм.