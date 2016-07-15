Ты не ослышалась! Мужчины с большими животами – лучшие любовники

Исследователи из Турции пришли к выводу, что мужчины с «пивными» животиками выносливее в постели, чем парни с подтянутой фигурой. Исследователи изучали индекс массы тела (ИМТ) и сексуальную производительность ста мужчин, обратившихся за помощью для лечения сексуальных дисфункций, и ста мужчин, у которых не было с этим проблем.

В результате выяснилось, что мужчины с более высоким ИМТ занимались сексом в среднем 7,3 минуты, в то время, как парни постройнее едва продержались 2 минуты. Исследователи выяснили, что стройные ребята чаще страдают преждевременной эякуляцией.

Ученые объясняют это тем, что, если у мужчины больше жира на животе, в его организме повышен уровень женского полового гормона эстрадиола, который помогает подавлять оргазм.

Пора готовить любимому пиво и чипсы!