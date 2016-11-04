Неврологи научились распознавать лиц, склонных к депрессии, уже в младенчестве

К таким симптомам относятся: излишняя застенчивость, нервозность, сепарационная тревога (вызвана разлукой с родными, привычной обстановкой), которые проявляются к двум годам. Но уже с первых дней жизни по особенностям связок в мозге можно понять, у кого будут проблемы в дальнейшем. Ученые сканировали мозг 65 доношенных и 57 недоношенных детей.

Их интересовало, как миндалина (обрабатывает эмоциональную информацию) связана с другими регионами мозга. Именно схемы взаимодействия миндалины с островком (отвечает за сознание и эмоции) и префронтальной корой (планирование, принятие решений) повышали риск депрессии и тревожности.

Примечательно: недоношенные дети не демонстрировали в большей степени, чем доношенные, признаки расстройств. Кстати, темперамент ребенка, который можно оценить уже в возрасте 4 месяцев, предсказывает структурное развитие префронтальной коры головного мозга, отвечающей за эмоциональные реакции и контроль. Так, если ребенок особо бурно реагировал на новый опыт, то у него в 10 раз чаще развивалась депрессия и тревожность во взрослом возрасте.

А у взрослых, имевших особо бурную реакцию в детстве, была толще префронтальная кора, которая контролирует реакцию страха. По словам ученых, увеличенная толщина коры может вмешиваться в работу мозга, тем самым, спровоцировав развитие депрессии и тревожности.