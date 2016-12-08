Каждый мужчина мечтает, чтобы тесть видел в нем сына, показал опрос

60% опрошенных женщин и 40% мужчин надеялись, что отец их второй половины во время конфликтов в паре будет указывать на ошибки и поддерживать того, кто прав. 73% участников мужского пола полагали: тесть и теща должны давать советы только в тех случаях, если их об этом попросили. 27% устраивали непрошенные советы. Эти респонденты думали, что более опытные люди могут их направлять в любой момент.

57% мужчин и 43% женщин считали, что пара должна решать, когда заводить детей. 47% мужчин и 53% женщин после вступления в брак собирались относиться к родителям супруга или супруги так же, как к своим собственным. Большинство опрошенных хотели, чтобы родители второй половины позволяли им почаще оставаться вдвоем.