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Каждый мужчина мечтает, чтобы тесть видел в нем сына, показал опрос

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Специалисты из Индии опросили более 2000 человек. Добровольцы ответили на 10 вопросов о родителях своего будущего супруга или супруги. Исследователи обнаружили, что каждый респондент мужского пола хотел бы, чтобы отец жены относился к нему не как к зятю, а как с сыну. 100% любовь тестя была важнее, чем уважение, сообщает The Hindustan Times.

60% опрошенных женщин и 40% мужчин надеялись, что отец их второй половины во время конфликтов в паре будет указывать на ошибки и поддерживать того, кто прав. 73% участников мужского пола полагали: тесть и теща должны давать советы только в тех случаях, если их об этом попросили. 27% устраивали непрошенные советы. Эти респонденты думали, что более опытные люди могут их направлять в любой момент.

57% мужчин и 43% женщин считали, что пара должна решать, когда заводить детей. 47% мужчин и 53% женщин после вступления в брак собирались относиться к родителям супруга или супруги так же, как к своим собственным. Большинство опрошенных хотели, чтобы родители второй половины позволяли им почаще оставаться вдвоем.

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